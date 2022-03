Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Statiker äußert nach schwerem Verkehrsunfall keine Bedenken - Sperrung dauert dennoch an

Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am späten Dienstagabend auf der B 30, bei dem ein 19-Jähriger ums Leben gekommen ist, kommt es im Bereich Bad Waldsee noch immer zu Verkehrsbehinderungen. Die Bundesstraße bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Da sich der Unfall auf dem Urbach-Viadukt ereignet hat, musste die Statik der Brücke zunächst überprüft werden. Nachdem die Statiker ihre Arbeit gegen 15.30 Uhr beendet und keine Schäden am Bauwerk festgestellt hatten, begannen Spezialkräfte zunächst mit der Bergung des Gefahrguts. In der Folge wird ein Abschleppunternehmen den ausgebrannten Sattelzug mittels eines Krans aufladen. Während der Bergungsarbeiten wird die unter der Brücke verlaufende Bahnstrecke immer wieder kurzzeitig für den Schienenverkehr gesperrt sein. Da heute keine Reinigung der verschmutzten Fahrbahn mehr möglich ist, wird die Straße voraussichtlich bis morgen Mittag gesperrt bleiben, weshalb es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen wird.

