Gammertingen

Betrunken in Gewahrsam

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Sigmaringen hat eine 42-jährige Frau verbracht, die mit etwa 2,4 Promille stark alkoholisiert war. Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen wurden zunächst gegen 20.30 Uhr zu einer stark alkoholisierten Frau gerufen, die in der Feldhauser Straße laut herumschrie und einen verwirrten Eindruck machte. Zunächst konnten die Einsatzkräfte die Lage vor Ort beruhigen, ein Bekannter nahm die Dame in Obhut. Gegen 21.30 Uhr verständigte nun der Bekannte die Polizei und bat um Hilfe, da die 42-Jährige offensichtlich weiterhin dem Alkohol zusprach und die Wohnung des Bekannten wieder verlassen wollte. Die betrunkene Frau wurde von den Polizisten daher in Gewahrsam genommen und muss nun für die Kosten der Übernachtung aufkommen.

Meßkirch

Diebstahl von Kupferkabel

Kupferkabel im Gesamtwert eines fünfstelligen Euro-Betrags haben im Zeitraum von Montag, 28.02., bis Dienstag, 01.03., bislang unbekannte Personen von einer Baustelle im Industriepark Nördlicher Bodensee entwendet. Für den Abtransport dürften die Tatverdächtigten einen Kleintransporter benötigt haben. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall mit leicht Verletzter

Leicht verletzt wurde eine 35-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 9 Uhr in der Europastraße ereignet hat. Beim Vorbeifahren an mehreren am Fahrbahnrand geparkten Pkw erkannten die beiden Fahrerinnen eines Skoda und eines Toyota das jeweils entgegenkommende Fahrzeug zu spät, sodass es trotz einer Bremsung beider zur Kollision der Fahrzeuge kam. Während die 64-jährige Skoda-Lenkerin und die 81-jährige Toyota-Fahrerin unverletzt blieben, erlitt die 35-jährige Beifahrerin des Toyota leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss zur Vernehmung

Wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erschien am Dienstagnachmittag ein 33-Jähriger zu einem Vernehmungstermin auf dem Polizeirevier Bad Saulgau. Da der Mann offensichtlich mit einem nicht versicherten E-Scooter zum Polizeirevier gefahren ist, führten die Beamten aufgrund der deutlichen Anzeichen wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss einen Drogenvortest durch. Dieser verlief positiv auf Cannabis und erhärtete den Verdacht, sodass der 33-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Im Krankenhaus beleidigte und bedrohte der Mann die Einsatzkräfte verbal, sodass er nun neben Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit weiteren Strafanzeigen rechnen muss.

Ostrach

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 9 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Sigmaringer Straße ereignete. Beim Einbiegen von der Sigmaringer Straße in die Hauptstraße übersah der 40-jährige Fahrer eines Seat offensichtlich den 33-jährigen Fahrer eines Skoda, der auf der Hauptstraße Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich erfasste der Seat den Skoda mit seiner Fahrzeugfront auf der linken Fahrzeugseite. Beide Beteiligten blieben bei der Kollision glücklicherweise unverletzt.

