Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen / Meckenbeuren

Schockanrufe belästigen Bürger

"Hier spricht die Polizei, Ihre Tochter hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht..." - Mit diesen Worten versuchten Telefonbetrüger diese Woche erneut zahlreichen Menschen das Geld aus der Tasche zu locken. Für das Abwenden einer sofortigen Inhaftierung sei nämlich die Bezahlung eines fünfstelligen Eurobetrags als Kaution erforderlich, der von einem angeblichen Polizeibeamten abgeholt werde. Bislang wurde bei der jüngsten Betrugswelle kein Fall bei der Polizei bekannt, bei dem sich die Opfer zu einer Geldübergabe überreden ließen. Dennoch ermittelt die Polizei wegen versuchten Betrugs und warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Maschen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern legen Sie sofort auf. Die Polizei rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen und bittet darum, auch lebensältere Angehörige zu sensibilisieren. Nähere Informationen zum Thema Betrug, sowie Tipps, wie Sie sich schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

Friedrichshafen

Gemeinschaftlicher Diebstahl aus Bekleidungsgeschäft

Der Polizeiposten Altstadt hat die Ermittlungen übernommen, nachdem mehrere junge Frauen am Dienstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft am Buchhornplatz gemeinschaftlich stehlen wollten. Die sechs Tatverdächtigen luden Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro in zwei Kinderwägen und versuchten das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Dabei ertönte der Diebstahlalarm. Ein Mitarbeiter konnte zwei Frauen im Alter von 18 und 21 Jahren festhalten und verständigte die Polizei. Mindestens vier weitere Tatverdächtige ergriffen die Flucht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, die Ermittlungen zu den Tatbeteiligten dauern noch an.

Kressbronn

Radfahrerin von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen erlitt eine 54-jährige Radfahrerin, als sie am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr in der Tettnanger Straße von einem Pkw erfasst wurde. Eine 53-jährige Opel-Lenkerin war auf der Raiffeisenstraße unterwegs und bog an der Einmündung auf die Vorfahrtsstraße ein. Dabei übersah sie die in Richtung Tettnang fahrende Radlerin. Infolge der Kollision stürzte die 54-Jährige und musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw entstand 1.000 Euro, am Fahrrad etwa 100 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und eine Eintragung im Verkehrssünderregister droht einem 22-jährigen Autofahrer, der am Dienstagabend auf der B 30 von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer fest. Da auch ein Schnelltest auf illegale Substanzen reagierte, musste der 22-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, kommt eine Anzeige auf ihn zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Friedrichshafen

Handfester Streit eskaliert

Nach einer Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher und Heranwachsenden am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der Friedrichstraße ermittelt der Polizeiposten Altstadt wegen gefährlicher Körperverletzung. Mehrere junge Männer sollen aufgrund eines mutmaßlich zurückliegenden Streits aneinandergeraten sein. In dessen Verlauf sei ein 17-Jähriger mit Pfefferspray und mit Schlägen angegriffen worden. Auch seine gleichaltrige Begleiterin bekam, beim Versuch einzugreifen, Schläge ab. Die Tatverdächtigen ergriffen in einem silberfarbenen und einem schwarzen älteren Mercedes die Flucht. Der junge Mann musste zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Auch die 17-Jährige wollte sich in ärztliche Behandlung begeben. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bodenseekreis

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bei mehreren Verkehrsteilnehmern beanstandeten Polizeibeamte am Dienstag den mangelnden Versicherungsschutz ihrer Fahrzeuge. Für einige Fahrer von E-Scootern oder Motorrollern endete die Weiterfahrt in der Folge, da noch das blaue Versicherungskennzeichen vom vergangenen Jahr am Fahrzeug angebracht war. Die Kennzeichen verlieren jedes Jahr Anfang März ihre Gültigkeit. Nicht nur, dass das Fahren ohne Versicherungsschutz eine Strafanzeige nach sich zieht, auch im Falle eines Unfalls kann das unerlaubte Fahren den Betroffenen teuer zu stehen kommen. Aus diesem Grund rät die Polizei dazu, vor Fahrtantritt darauf zu achten, dass das aktuelle Schild, 2022 ist dieses grün, am Fahrzeug angebracht ist.

Überlingen

Bäume mutwillig mit Säge beschädigt - Zeugen gesucht

Wie erst jetzt der Polizei mitgeteilt wurde, hat ein Unbekannter drei in der Alten Nußdorfer Straße stehende Bäume mit einem umlaufenden Sägeschnitt offenbar vorsätzlich beschädigt. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden. Die Tatzeit kann aktuell nicht näher eingegrenzt werden. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass mit der Beschädigung das Wachstum der Bäume gestoppt oder gar deren Absterben bezweckt werden sollte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell