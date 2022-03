Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall fordert zwei Verletzte

Zwei Jugendliche wurden am Dienstag kurz nach 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße leicht verletzt. Der 17 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrads kam auf Höhe der Abzweigung der Nothelferbrücke in Fahrtrichtung Stadtmitte mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Sowohl er, als auch seine ebenfalls 17-jährige Sozia wurden durch die Kollision in eine Hecke geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten in eine Klinik. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Weingarten

Alkoholisiert am Steuer

Gleich zwei alkoholisierte Fahrzeug-Lenker zogen Polizisten des Polizeireviers Weingarten am Dienstagabend aus dem Verkehr. Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Streife in der Mochenwanger Straße einen 55-jährigen Rollerfahrer, bei dem ein Atemalkoholtest etwa 1,1 Promille ergab. Der Zweiradfahrer musste die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. Ihn erwartet nun in Abhängigkeit des Ergebnisses der Blutuntersuchung ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Bei einer anderen Verkehrskontrolle gegen 22 Uhr in der Waldseer Straße überschritt ein 47-jähriger Audifahrer beim Atemalkoholtest den Grenzwert von 0,5 Promille. Er musste die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten und muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Wangen

Fahrzeuge streifen sich - Unfallflucht

Nach einem Spiegelstreifer, der sich am Dienstag kurz vor 6 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Pflegelberg und Neuravensburg ereignet hat, sucht die Polizei den zweiten Unfallbeteiligten. Einer 75 Jahre alten Dodge-Fahrerin kam auf der Strecke im dortigen Waldstück ein weißer Kastenwagen entgegen. Auf der engen Fahrbahn streiften sich die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge, wodurch am Dogde Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der zweite Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Hinweise zum Lenker des weißen Kastenwagens nehmen die Ermittler des Polizeireviers Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Neukirch

Verkehrsunfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu gegen einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Im Zeitraum von Donnerstag, 24.02., bis Sonntag, 27.02., hat vermutlich ein Autofahrer einen silbernen Honda, der auf einem Parkplatz in der Tettnanger Straße abgestellt war, angefahren und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Der Unfallverursacher unterließ es dabei, sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise aufmerksamer Zeugen nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Vogt

Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug ein 63 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der Schachenstraße davon. Ein 65-jähriger Daimler-Fahrer übersah den Mann beim Linksabbiegen und erfasste diesen mit der Fahrzeugfront. Der 63-Jährige stürzte zu Boden und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Daimler entstand kein Sachschaden.

Kißlegg

Vier Fahrzeuge in Unfall involviert

Glücklicherweise unverletzt blieben alle Beteiligten bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 14 Uhr auf der A 96. Am Tanklastzug eines in Richtung Lindau fahrenden 52-jährigen Lkw-Fahrers platzte aus bislang unbekanntem Grund ein Reifen. In der Folge wurde die Radabdeckung weggerissen und auf den rechten Fahrstreifen geschleudert. Eine nachfolgende 30 Jahre alte Audi-Fahrerin erkannte dies rechtzeitig und bremste ihren Wagen ab. Ein 60-Jähriger erkannte das Bremsmanöver hingegen zu spät und wich mit seinem Daimler dem Audi auf die linke Fahrspur aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei streife er den Audi hinten links. Zeitgleich befand sich auf der linken Fahrspur ein 32-Jähriger mit seinem Fiat, den der Daimler-Fahrer bei seinem Ausweichmanöver übersehen hatte. Der 32-Jährige wich seinerseits nach links aus, um eine Kollision zu verhindern, und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 7.000 Euro beziffert.

Leutkirch

Jugendlicher schlägt und bedroht Bub

Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll am Dienstag gegen 15 Uhr vor einem Discounter in den Bahnhofsarkaden einen 13-jährigen Jungen verbal bedroht haben. Der Unbekannte soll zunächst ein Streitgespräch begonnen und dann dem 13-Jährigen mehrfach auf den Arm geschlagen haben. In der Folge soll der Tatverdächtige das Kind an der Jacke gerissen und gegen die Schuhe getreten haben, bevor er ihm gegenüber weitere Straftaten angedroht haben soll. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem etwa 16 Jahre alten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 zu melden. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte eine schwarze Schildmütze und einen weißen Pullover.

Leutkirch

Polizei bittet um Hinweise zu Umweltdelikt

Rund 100 Altreifen haben Unbekannte im Zeitraum von November bis Anfang Februar in einer stillgelegten Kiesgrube am Gemeindeverbindungsweg zwischen Tautenhofen und Ewigkeit entsorgt. Die Reifen wurden von den unbekannten Tätern einen steilen Abhang hinunter geworfen. Aufgrund der Menge der entsorgten Altreifen gehen die Ermittler der Fachdienststelle Gewerbe und Umwelt davon aus, dass ein größeres Fahrzeug zum Abladen verwendet wurde. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zur Herkunft der Reifen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell