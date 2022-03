Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto beschädigt

In der Nacht zum Montag wurde in der Konrad-Miller-Straße ein geparkter Renault zerkratzt und mit einem Stein beworfen. An dem Wagen entstand dadurch ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Mann nach Randale in Gewahrsam

Die Nacht in einer polizeilichen Arrestzelle verbracht hat ein 22 Jahre alter Mann, nachdem er am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr in einem Gebäude der Stadt in der Seestraße randaliert hat. Der 22-Jährige zerriss sämtliche ihm in die Hände fallenden Papierunterlagen und warf mit Einrichtungsgegenständen um sich. Polizisten fixierten den aggressiven Mann letztlich mit Handschellen und nahmen ihn in Gewahrsam. Ihn erwartet nun eine Gebührenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung. Sollte eine Prüfung ergeben, dass durch die Randale des Mannes ein nennenswerter Schaden entstanden ist, kommt auch noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf ihn zu.

Weingarten

Auto angefahren - Zeugen gesucht

Nachdem in der Zeppelinstraße am Montag kurz nach 12 Uhr ein am Straßenrand geparkter Renault Megane angefahren wurde und der Verursacher im Anschluss das Weite gesucht hat, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Der Flüchtige, der den Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke auf Höhe einer Tierarztpraxis verursachte, soll ersten Ermittlungen zufolge einen dunklen Kleinwagen gefahren haben. Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Weingarten

Feuer in Toilette am Stadtgarten

Ein Feuer gelegt hat ein Brandstifter am Montag gegen 17.30 Uhr in den öffentlichen Toiletten beim Café am Stadtgarten. Der Brandleger entzündete eine größere Menge Toilettenpapier auf der Herrentoilette, das glücklicherweise abbrannte, ohne auf größere Gegenstände überzugreifen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.

Weingarten

Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Ein stationärer "Blitzer" wurde am Freitag gegen 12.30 Uhr in der Wolfegger Straße beschädigt. Ein Vandale trat augenscheinlich gegen das Gerät und verursachte so einen Sachschaden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der Sachbeschädigung zum Nachteil der Stadt und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise.

Baienfurt

Auto überschlägt sich

Verunfallt ist der Lenker eines Opel Corsa am frühen Dienstag auf der Landesstraße zwischen Bergatreute und Baienfurt. Der Fahrer war in Richtung Bergatreute unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam. Sein Wagen überschlug sich in der Folge und der Lenker verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. An seinem Pkw entstand ein so großer Schaden, dass er abgeschleppt werden musste.

Wangen

Klassenzimmer-Container aufgebrochen

Einen Beamer und eine Dokumentenkamera hat ein Einbrecher aus einem Klassenzimmer-Container auf dem Gelände der Johannes-Andreas-Rauch-Schule gestohlen. Der Täter schlug eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu den verschlossenen Räumlichkeiten. Der entstandene Schaden am Fenster wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Argenbühl

Polizeieinsatz in Unterkunft

Nach einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft für Asylsuchende musste am Montagabend gegen 21.30 Uhr die Polizei anrücken. Ein 40 Jahre alter Bewohner und ein 27-jähriger Mitbewohner gerieten erst verbal aneinander. Bei einem Schlagabtausch zwischen den Männern soll der Ältere den 27-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche verletzt haben. Auf beide kommen nun Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten zu. Der 40-Jährige wurde wegen seiner psychischen Verfassung im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Da er während des Einsatzes die Polizisten fortwährend beleidigte, hat er sich auch wegen Beleidigung strafrechtlich zu verantworten.

Kißlegg

Gebäude an Argenseeufer aufgebrochen

Einen Kiosk, mehrere Spinde und ein Vereinsheim hat ein Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag, 18.2., und vergangenem Sonntag am Ufer des Argensees in Sigrazhofen aufgebrochen. Am Kiosk riss der Täter mehrere Bretter von der Verkaufsöffnung und sorgte im Inneren für Verwüstung. In dem Kiosk wie auch in dem Vereinsheim riss er sämtliche Regale und das umstehende Inventar von den Wänden und zerstörte dieses. An zwei Kabinen brach er angebrachte Schlösser ab. Der gesamte entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise zum Täter. Auch werden Hinweise erbeten, die Rückschlüsse auf den Zeitpunkt des Einbruchs zulassen. Wem ist der Einbruch wann aufgefallen? Anrufe werden unter Tel. 07529/97156-0 entgegengenommen.

Kißlegg

Einbruch in Musikschule

Ein Einbrecher hat sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem Abstellraum der Musikschule verschafft. Der Täter hebelte die Türe des Raumes auf und trat im Anschluss mehrfach gegen sie. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Entwenden konnte der Dieb aus dem leeren Raum nichts.

Leutkirch

Zwei Verletzte nach Unfall

Verletzungen haben zwei Insassen eines Mazda davongetragen, die am Montag kurz nach 12 Uhr in der Memminger Straße in einen Unfall verwickelt waren. Ein 86 Jahre alter VW-Fahrer nahm an der Einmündung der Brühlstraße in die Memminger Straße dem 63-jährigen Lenker des Mazda die Vorfahrt. Durch die Kollision der Pkw entstand ein Schaden, der sich gesamt auf etwa 7.000 Euro belaufen dürfte. Der 63-Jährige sowie seine 61 Jahre alte Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen nach Hause entlassen.

Bad Wurzach

Schlagabtausch

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Montagnachmittag in der Waldburgstraße gekommen. Ein 51 und ein 50 Jahre alter Mann gerieten verbal aneinander und schlugen anschließend aufeinander ein, sodass sie leichte Gesichtsverletzungen erlitten. Beide Männer wurden medizinisch versorgt. Sie haben sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich zu verantworten.

