Friedrichshafen

Pkw angefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank in der Stockerholzstraße einen geparkten Mercedes angefahren. Der Verursacher fuhr im Anschluss einfach weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro am Heck der C-Klasse zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet nun Zeugen, insbesondere zwei Personen, die sich zur fraglichen Zeit im Vorraum der Bank aufhielten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 14.45 Uhr in der Oberhofstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein 60 Jahre alter Renault-Lenker war in Richtung Fallenbrunnen unterwegs. Seinen Angaben zufolge sei ihm in einer Linkskurve ein schwarzer Kleinwagen mit erhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen. Im Kurvenbereich streifte der Unbekannte den roten Renault mit der linken Fahrzeugseite, verursachte dabei mehrere hundert Euro Sachschaden und ergriff daraufhin beschleunigt die Flucht. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Immenstaad

Falsche Polizeibeamte

Fast der dreisten Masche falscher Polizeibeamter ist ein älteres Ehepaar aus dem Bereich Immenstaad Ende vergangener Woche auf den Leim gegangen. Mit der hinlänglich bekannten Masche, die Polizei habe verdächtige Personen festgenommen und es sei eine Liste mit mutmaßlichen Einbruchszielen aufgefunden worden, erfragten die falschen Ermittler am Telefon Informationen zu Wertsachen. In mehreren Telefonaten brachten die Betrüger das Senioren-Ehepaar dazu, einen fünfstelligen Eurobetrag einzupacken und diesen am späten Freitagabend aus Ermittlungsgründen an zivile Beamte zu übergeben. Am vereinbarten Übergabeort, dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Normannenweg, forderte sie der unbekannte Anrufer auf, das Geld zu hinterlegen, was das Ehepaar ablehnte. Kurze Zeit später trat eine dunkelhaarige männliche Person, etwa 165 cm groß, rund 40 Jahre alt und mit einem dunklen Mantel bekleidet an ihr Fahrzeug und ergriff die Flucht, bevor es zu einer Geldübergabe kam. Die Kriminalpolizei hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals dazu, Angehörige und Bekannte vor dieser Betrugsart zu warnen und zu sensibilisieren. Lassen Sie sich von Anrufern nicht unter Druck setzen und übergeben Sie ihr Erspartes keinesfalls Fremden. Die Polizei würde Sie niemals telefonisch nach Wertsachen ausfragen oder dieses gar aus Ermittlungsgründen oder zur Sicherheit vor Einbrechern in Verwahrung nehmen. Sollten sie den Verdacht schöpfen, einem Betrüger aufgesessen zu sein, legen sie den Hörer auf! Wählen sie im Anschluss selbst die Nummer der nächsten Polizeidienststelle oder in dringenden Fällen den Notruf unter 110, lassen Sie sich in derartigen Fällen von den Betrügern nicht weiterverbinden. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie persönlich bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Ihrer Nähe (www.polizei-beratung.de/opferinformationen/beratungsstellensuche).

Markdorf

Alkoholisierter Mann will in ehemaliger Wohnung nächtigen - Gewahrsam

In Gewahrsam genommen werden musste am späten Montagabend ein 59-jähriger Mann, der an seiner alten Anschrift in Markdorf mit einem Anwohner in Streit geraten war. Der deutlich alkoholisierte Mann war auf der Suche nach einer Schlafmöglichkeit und schlug an seiner alten Wohnung auf, aus der er offenbar vor kurzer Zeit ausgezogen war. Da er den Aufforderungen, das Haus zu verlassen, nicht nachkam, verständigten die Bewohner die Polizei, die ihm einen Platzverweis erteilte. Weil er kurze Zeit später jedoch erneut vor der Tür stand und um Einlass bat, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seiner Alkoholisierung von rund 2,7 Promille und seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik.

Westlicher Bodenseekreis

Anlagebetrug

Einem Anlagebetrug ist ein 33-jähriger Mann aus dem westlichen Bodenseekreis zum Opfer gefallen. Anfang des vergangenen Jahres lernte er im Internet über eine Dating-Plattform eine Frau kennen, die ihn von einer scheinbar lukrativen Geldanlage überzeugte. Er lud sich über eine von ihr angegebene Internetseite ein Programm auf sein Smartphone und überwies auf Anweisungen mehrfach Geldbeträge auf das scheinbar schnell gewinnbringende Depot. Im Dezember wurde ihm erläutert, dass nun Steuern und eine Gebühr für die Freischaltung der Auszahlung fällig seien, woraufhin er einen Kredit aufnahm und den geforderten hohen fünfstelligen Euro-Betrag an Unbekannte transferierte. Erst im Anschluss hegte der 33-Jährige den Verdacht Opfer eines Betrugs geworden zu sein und kontaktierte die Polizei. Wie hoch der durch finanzielle Schaden ist, ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

