Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Alkoholisiert am Steuer

Weil sie mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in der Bahnhofstraße unterwegs war, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in der Nacht von Montag auf Dienstag eine 24-jährige Seat-Fahrerin. Bei der Verkehrskontrolle schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen, weshalb der Fahrzeuglenkerin ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde. Da die 24-Jährige offensichtlich wusste, was sie zu erwarten hat, führte sie den Alkoholtest zunächst wohl nicht richtig durch, weshalb kein Ergebnis angezeigt wurde. Die Polizisten ordneten daraufhin aufgrund der deutlichen Alkoholbeeinflussung eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Erst im Streifenwagen führte die junge Frau den Alkoholtest schließlich korrekt durch, der einen Atemalkoholwert von etwa 1,9 Promille anzeigte. Die 24-Jährige musste ihren Führerschein noch vor Ort abgegeben und hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu rechnen.

Sigmaringen

Fahrraddiebstahl

Am Radparkplatz der Bilharzschule hat am Montag zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr eine bislang unbekannte Person ein BMX-Fahrrad entwendet. Das Zweirad im Wert von etwa 300 Euro wurde von einem 10-Jährigen dort abgestellt und durch ein Zahlenschloss gesichert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Unbekannter schneidet Hecke - die Polizei bittet um Hinweise

Ohne Kenntnis und Einverständnis des Betreibers hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine bislang unbekannte Person die Hecke rund um das Anwesen eines Hotels in der Straße "In den Burgwiesen" geschnitten. Der Tatverdächtigte schnitt mit Hilfe einer Heckenschere über etwa 200 Meter hinweg jeweils circa 70cm der Hecke ab und beschädigte diese somit erheblich. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Sigmaringen

Frau klaut Rollkoffer und leistet Widerstand

Seinen Rollkoffer nur kurz während des Einkaufs vor einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "In der Au" abgestellt hatte am Montag gegen 14.30 Uhr ein 81-Jähriger und seine 45-jährige Begleitung. Als die beiden ihren Einkauf beendet hatten, stellten sie fest, dass der Rollkoffer entwendet wurde. Im Bereich der Schwabstraße erkannte die 45-Jährige kurze Zeit später den Rollkoffer bei einer 49-jährigen Frau wieder und sprach die Tatverdächtigte darauf an. Hierauf entstand ein Streit, in dessen Verlauf die 49-Jährige der 45-Jährigen mit der Faust in den Bauch geschlagen haben soll. Im Anschluss flüchtete die 49-jährige Tatverdächtige in einen nahegelegenen Spielwarenladen und begann dort umherzuschreien und Spielwaren auf den Boden zu schmeißen. Während die Polizei verständigt wurde, hielt eine Zeugin die 49-Jährige im Spielwarenladen fest. Bei der anschließenden Festnahme durch die Polizei leistete die Tatverdächtige Widerstand, kratzte einen Beamten und trat um sich. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes wurde die Frau in eine Spezialklinik verbracht, sie hat nun mit Anzeigen wegen Diebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu rechnen.

Sigmaringen

Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle, die Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen am Montagmorgen in der Mühlbergstraße durchführten, zeigte der 34-jährige Fahrer eines Opel deutliche Anzeichen, die auf den vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und verlief positiv auf Marihuana. Der Fahrzeuglenker musste sein Auto stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich der Verdacht bei der Auswertung der Blutprobe bestätigten, erwarten den 34-Jährigen ein hohes Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Euro-Betrags entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr in der Gräfin-Monika-Straße ereignete. Ein Verkehrsteilnehmer kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr hierbei gegen die Regenrinne eines Wohnhauses und gegen ein Verkehrszeichen. Bewohner hörten die Kollision zwar, bis diese nachschauen konnten, hatte sich der Unfallverursacher jedoch schon von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell