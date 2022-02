Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei klärt umfangreiche Serie von Straftaten

Leutkirch (Landkreis Ravensburg) (ots)

Aufgrund eines Hinweises und Folgeermittlungen ist es Beamten des Polizeireviers Leutkirch gelungen, eine Serie von Straftaten im Stadtgebiet aufzuklären. Für zahlreiche Gartenhausaufbrüche, Diebstähle, Sachbeschädigungen, Körperverletzungs- und Drogendelikte im vergangenen Jahr kommt ein zur Tatzeit 22-jähriger Tatverdächtiger in Betracht. An einem Teil der Taten wirkte auch eine damals 21 Jahre alte Frau mit. Die Ermittler fanden bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung bei dem inzwischen 23-Jährigen unter anderem Diebesgut, das aus den Taten stammte und den einzelnen Geschädigten größtenteils zugeordnet werden konnte. Die Polizisten stellten aber auch drei Fahrräder sicher, deren Besitzer noch unbekannt sind. Daher bitten die Ermittler unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zu den rechtmäßigen Eigentümern eines Kinder-Mountainbikes des Herstellers "Mirage", eines lila-farbenen Jugend-Mountainbikes der Marke "bm Radsport" und eines alten Victoria-Herrenfahrrads mit Korb. Weil die Beamten in der Wohnung des Tatverdächtigen nicht nur Diebesgut, sondern auch Betäubungsmittel und illegal erworbene Munition fanden, dauern die Ermittlungen noch an. Der 23-Jährige muss nun mit schwerwiegenden strafrechtlichen und auch führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die inzwischen 22 Jahre alte Komplizin erwarten ebenfalls mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.

