Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Frau bedroht Mann und beleidigt Polizisten

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich eine 54-jährige Frau, die am Samstagabend zunächst ihren Ehemann mit einem Messer bedroht und im Anschluss die Polizeibeamten beleidigt hat. Bereits am Abend war es offenbar zu einem Streit des Ehepaares gekommen, in dessen Verlauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Eine Atemalkoholmessung ergab bei der Frau einen Wert von über 3,6 Promille. Die Polizisten brachten die Frau in eine Fachklinik und wurden dabei mehrfach von ihr beleidigt. Auf die 54-Jährige kommt nun eine Strafanzeige zu.

Hegenberg

Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei Hegenberg einen Unfall verursacht und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei. Der Fahrzeugführer war auf der B 467 in Richtung Ravensburg unterwegs, kam von seiner Fahrspur ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei riss er ein Verkehrszeichen um und fuhr mit seinem mutmaßlich im Frontbereich erheblich beschädigten Wagen davon. Den Spuren zufolge dürfte der Unfallverursacher mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Kressbronn

Brennende Gartenhütte

Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ist am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr im Wäschbachweg eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Hütte, in der sich Reifen, Werkzeuge, Kinderräder und Gartenmaschinen befanden, brannte bis zum Eintreffen der Feuerwehr vollständig ab und zog auch die Fassade und einen Rollladen des angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden den ersten Einschätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro. Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die beim Polizeiposten Langenargen geführt werden.

Überlingen

Illegal mit Auto unterwegs

Unerlaubt war ein 42-jähriger Autofahrer am Sonntagabend im Stadtgebiet unterwegs. Polizeibeamte stellten bei der Kontrolle fest, dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis hat. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung des Fahrers. Da auch ein Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, kommen auf den 42-Jährigen, neben der Anzeige wegen des illegalen Fahrens, weitere Konsequenzen zu.

Markdorf

Gartenhütte in Brand gesetzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Weil er im Verdacht steht, am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr auf einem Anwesen in der Bahnhofstraße eine Gartenhütte in Brand gesteckt zu haben, ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 26-Jährigen. Ein Anwohner war auf den im Garten zündelnden Mann aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Bereits beim Eintreffen der Beamten stand die Gartenhütte in Vollbrand. Zeugen führten die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen, der sich den Brand offenbar zunächst selbst aus nächster Nähe anschauen wollte, bevor er schließlich die Flucht ergriff. Der mit über 1,1 Promille alkoholisierte 26-Jährige konnte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Polizisten beschlagnahmten eine angebrochene Flasche mit Feuerzeugbenzin und ein Feuerzeug, das er bei sich hatte, und leiteten ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein. Der Hintergrund der Tat ist bislang nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Salem

Geldautomaten beschädigt - Tatverdächtiger greift Zeugen und Polizisten an

Weil er offensichtlich versucht hat, am Sonntagmorgen einen Geldautomaten aufzubrechen und im weiteren Verlauf einen Zeugen sowie die hinzugerufenen Polizeibeamten angriff, muss sich ein 27-jähriger Mann nun strafrechtlich verantworten. Zeugen hatten ihn dabei beobachtet, als der Tatverdächtige gegen 9.30 Uhr auf den Automaten in der Markdorfer Straße gewaltsam einwirkte. In der Folge griff er einen 43-Jährigen körperlich an und flüchtete. Die verständigten Polizisten konnte den Mann kurze Zeit später antreffen. Bei seiner vorläufigen Festnahme schlug er einem Beamten gegen die Brust und versuchte sich mit aller Kraft gegen die Maßnahmen der Polizei zu wehren. Der 27-Jährige, der sowohl sich als auch den Zeugen und einen Polizisten leicht verletzte, muss nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Am Geldautomaten entstand mehrere hundert Euro Sachschaden.

Sipplingen

Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Strafrechtliche Folgen drohen einem 47-jährigen Autofahrer, der am späten Sonntagabend, kurz vor Mitternacht auf der B 31 zwischen Sipplingen und Ludwigshafen verunfallte. In Richtung Überlingen fahrend kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte wuchtig mit der Leitplanke. An seinem Wagen entstand dabei etwa 5.000 Euro, an der Verkehrseinrichtung rund 2.000 Euro Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme ergab sich den Polizisten der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung des 47-Jährigen. Er pustete knapp 0,5 Promille und musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell