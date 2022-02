Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Unfallverursacher beleidigt und schlägt Unfallgegner

Ein abgestelltes Auto und ein Garagentor gestreift hat am Samstagabend der 28-jährige Fahrer eines dreirädrigen Kraftrads beim Einfahren in ein Grundstück in der Bahnhofstraße. Nachdem der 24-jährige Eigentümer des abgestellten Fahrzeugs den 28-jährigen Unfallverursacher hierauf angesprochen hatte, beleidigte der 28-Jährige den 24-Jährigen und seine Begleitung und schlug dem jungen Mann im weiteren Verlauf mit der Hand in das Gesicht. Bei der vorläufigen Festnahme durch eine verständigte Polizeistreife leistete der 28-Jährige zudem Widerstand gegen die Maßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte ebenfalls. Weil der Renitente augenscheinlich deutlich alkoholisiert war, und sich in seinem Gefährt leere Alkoholflaschen befanden, musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den Mann.

Sigmaringen

Zeuge beobachtet Unfallflucht

Gegen einen 45-jährigen Mercedes-Fahrer, der am Samstag gegen 13.15 Uhr ein Verkehrszeichen in der Antonstraße angefahren hat, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte den Mercedes-Lenker dabei beobachtet, wie er beim Ausparken aus einer Parklücke gegen das Schild gefahren ist und das Verkehrszeichen umknickte. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags zu kümmern. Die alarmierten Polizisten konnten den 45-Jährigen dank der Angaben des Zeugen ausfindig machen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Wie sich bei der Überprüfung des Unfallfahrzeugs herausstellte, entstand an dem Mercedes ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Hohentengen

Kleidercontainer angezündet

Der Brand eines Kleidercontainers in der Straße "Am Friedhof" rief am Sonntag gegen 21 Uhr die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan. Eine Verkehrsteilnehmerin hatte bei Vorbeifahren den rauchenden Container festgestellt und diesen gemeldet. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes auf zwei danebenstehende Container verhindert werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Die Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau ziehen in Betracht, dass der Container mutwillig in Brand gesteckt worden sein könnte und bitten daher Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Saulgau

Autofahrerin fährt dicht auf

Zunächst von einem Abschleppvorgang mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gingen Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau aus, als diese am Sonntagvormittag zwei Fahrzeuge auf der B 32 zwischen Mieterkingen und Bad Saulgau feststellten, die dicht hintereinanderfuhren. Mit unverändertem Abstand fuhr eine 50-jährige Mitsubishi-Fahrerin dem vorausfahrenden Auto über die gesamte Strecke mit etwa 90 km/h hinterher. Spätestens bei der Kontrolle war klar: Die Mitsubishi-Fahrerin hatte es offensichtlich ziemlich eilig und fuhr dem Vorausfahrenden durchgängig dicht auf. Die 50-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Bad Saulgau

Kleinkinder büxen aus

Wegen zweier Kleinkinder, die offensichtlich von zu Hause ausgebüxt sind und nun in der Schützenstraße herumrannten, verständigte am Sonntagnachmittag ein Ehepaar das Polizeirevier Bad Saulgau. Die Polizisten nahmen die nicht besonders gesprächigen Kinder mit auf das Polizeirevier und versorgte sie dort mit Nervennahrung, bis sie bereits nach kurzer Zeit wieder von ihren Eltern in Empfang genommen werden konnten. Diese hatten sich im Stadtgebiet bereits mit mehreren Verwandten auf die Suche nach den Ausreißern gemacht und wurden von den Beamten bei der Suche angetroffen.

Ostrach

Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Opfer eines Raubdelikts wurde am Sonntag gegen 19.30 Uhr eine 81-jährige Frau im Alemannenweg. Die Seniorin wurde nach derzeitigen Erkenntnissen auf dem Weg von einem dortigen Heim zu ihrem Auto von zwei jungen Männern angesprochen, die sich zuvor im Bereich des Haupteingangs des Heims aufgehalten hatten. Demnach fragten die beiden unbekannten Männer die Dame zunächst nach Bargeld, stießen sie im Weiteren um, entrissen ihr ihre Handtasche und flüchteten im Anschluss mit der Handtasche zu Fuß in Richtung Hohenzollernstraße. In der Handtasche befand sich neben persönlichen Gegenständen der Frau ein lediglich geringer Geldbetrag. Die Seniorin blieb unverletzt und beschrieb die beiden Männer als etwa 170-175 cm groß und schlank sowie etwa 20 Jahre alt, zudem dürften die beiden Personen dunkle Haare und einen dunklen Teint gehabt haben. Nachdem eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung bislang ohne Erfolg blieb, hat das Kriminalkommissariat Sigmaringen die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Zeugenhinweise. Insbesondere von Interesse ist, ob die Tatverdächtigen im Bereich des Alemannenwegs weitere Personen nach Bargeld angesprochen haben oder anderweitig aufgefallen sind. Zudem können möglicherweise aufmerksame Passanten und Anwohner weitere Angaben zum Fluchtweg und dem Verbleib des Raubguts tätigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell