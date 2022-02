Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Feuerwehreinsatz wegen Gasgeruch

Falscher Alarm war es glücklicherweise, als die Feuerwehr am Sonntagabend wegen Gasgeruches in die Obere Burachstraße gerufen wurde. Ein Anwohner hatte gegen 19 Uhr einen Fahrzeugreifen aufgesägt, sodass der Geruch von angebranntem Gummi entstand. Dieser Geruch veranlasste Nachbarn dazu, den Notruf zu verständigen. Zu einem Feuer oder einem gefährlichen Gasaustritt ist es nicht gekommen. Die Wehrleute rückten nach kurzer Überprüfung wieder ab.

Ravensburg

Verdacht der Brandstiftung

Bereits am Freitagabend wurden im Bereich der Bachgasse und Schulstraße mehrere Mülleimer und eine Hecke in Brand gesetzt. Während auf dem Gelände einer Grundschule zwei Mülleimer vollständig ausbrannten, konnte ein weiterer brennender Eimer an der Turnhalle so früh entdeckt und durch die Feuerwehr gelöscht werden, dass hier kein größerer Schaden entstand. Der Brand an der Grundschule drohte derweil auf nahegelegene Garagen, ein Wohnhaus und einen Baum überzugreifen, konnte durch die Wehrleute aber erfolgreich bekämpft werden. Ein Anwohner meldete weiter, dass kurz zuvor seine Hecke in der Bachstraße ebenfalls in Brand gesetzt worden war. Die Flammen konnten durch ihn selbst gelöscht werden. Ein Zeuge will drei Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren gesehen haben, die sich unmittelbar vor dem Brand an der Hecke aufhielten und bei Brandausbruch das Weite suchten. Die Polizei Ravensburg ermittelt wegen Brandstiftung und schließt nicht aus, dass es sich bei den Tätern um dieselben handelt, die auch am Samstag in der Bismarckstraße eine Hecke angezündet haben sollen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise auf die Täter.

Ravensburg

Unbekannter steigt in Kellerraum ein

Sachschaden dürfte derjenige verursacht haben, der im Laufe des letzten Wochenendes in die Kellerräume einer ehemaligen Anwaltskanzlei in der Gartenstraße eingestiegen ist. Vermutlich über ein offen stehendes Fenster verschaffte sich der Unbekannte Zutritt, und warf mehrere Unterlagen umher. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Ravensburg

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag hat ein Fahrzeuglenker einen im Karlsbader Weg geparkten grauen Audi A4 angefahren und dabei an dessen Heckstoßstange einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro verursacht. Es wird vermutet, dass der Unbekannte mit seinem Pkw auf der dortigen Wendeplatte drehte und dabei den am Straßenrand geparkten Wagen touchierte. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Ravensburg

Eimer brennt

Noch warme Glut dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr ein Eimer in der Willi-Papert-Straße in Flammen aufgegangen ist. Nach ersten Erkenntnissen waren die Aschereste aus einer Feuerschale zusammen mit Grünabfällen in den Eimer geworfen worden und hatten für eine Entzündung gesorgt. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden ist gering.

Weingarten

Eierwurf

Mit einem Ei hat ein Unbekannter am Sonntag kurz nach 23 Uhr eine Scheibe im Wachraum des Polizeireviers Weingarten beworfen. Ob der Täter einen Schaden verursacht hat, wird derzeit geprüft. Er flüchtete zu Fuß nach der Tat. Hinweise auf den Eierwerfer werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Weingarten

Betrunkener Autofahrer

Über 1,3 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einem Autofahrer, den eine Polizeistreife am Sonntagmorgen in der Brechenmacherstraße stoppte. Wegen des zu hohen Atemalkoholgehalts musste der 18-Jährige seinen Pkw stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme begleiten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Argenbühl

Verkehrsunfall - Beteiligter flüchtet

Schaden von etwa 10.000 Euro dürfte ein Autofahrer verursacht haben, der am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr während der Fahrt auf der Kreisstraße zwischen Eisenharz und Unterried auf die Gegenfahrspur kam. Eine entgegenkommende Autofahrerin, die aus Richtung Eisenharz kam, musste ausweichen, kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. An ihrem VW entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr indes weiter. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer werden an das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

