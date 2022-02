Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg:

Bad Wurzach/ Landkreis Ravensburg (ots)

Nach Auseinandersetzung mit Messer - junger Mann in Haft

Wegen des Vorwurfs der versuchten Tötung sitzt ein 25 Jahre alter Mann derzeit in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr im Bereich eines Parkplatzes in der Ehrensberger Straße in Haidgau einen 18-Jährigen mit einem Messer angegriffen und dabei am Hals verletzt zu haben. Dieser flüchtete nach dem Angriff verletzt und verständigte den Rettungsdienst. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus wieder entlassen werden. Der 25-Jährige wurde indes durch die verständigte Polizei festgenommen. Er wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der derzeit laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg.

Rückfragen bitte an:

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel.: 0751/806-1337 Polizeihauptkommissarin Sarah König, Tel.: 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell