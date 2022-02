Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizeibeamte beleidigt

Ein 27-jähriger rief zunächst am Samstag um 22:30 Uhr die Polizei auf den Plan, weil sich ein Nachbar über zu laute Musik beschwert hatte. Hier zeigte er sich zunächst einsichtig und drehte die Musik leiser. Nachdem die Beamten abgerückt waren, drehte er die Musik erneut auf und musste abermals zur Ruhe ermahnt werden. Am Sonntag gegen 03:00 Uhr rief der zwischenzeitlich deutlich alkoholisierte 27-jährige selbst bei der Polizei an und bat diese ihn abzuholen, da er sonst wieder die Musik aufdrehen würde. Zudem schaltete sich seine Freundin mit ein, da er sich ihr gegenüber aggressiv verhielt und gegen Schränke schlug. Zur Verhinderung weiterer Störungen musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden und die Nacht in einer Zelle der Polizei verbringen. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Zudem hat er die Kosten der Übernachtung zu tragen.

Sipplingen

Psychischer Ausnahmezustand

Einem Krankenhaus zugeführt werden musste ein 20-jähriger alkoholisierter Mann aus Sipplingen, der am Samstagabend in der Wohnung seiner Eltern randaliert hat. Ersten Ermittlungen zufolge soll der junge Mann mehrere Gegenstände in der Wohnung beschädigt haben, sowie mit Glasflaschen und Küchenmessern geworfen haben. Des Weiteren beschädigte er die Windschutzscheibe eines Pkw und zerstörte eine Fensterscheibe in der Wohnung, wodurch er sich selbst verletzte. Beim Eintreffen der Polizei ließ sich der 20-jährige widerstandslos festnehmen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein 63-jähriges Familienmitglied wurde ebenfalls verletzt und musste zur Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Meersburg

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag um 03:55 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass auf der K7749 zwischen Baitenhausen und Meersburg ein verunfalltes Fahrzeug in der Wiese stehe. Beamte des Polizeireviers Überlingen stellten vor Ort einen auf dem Dach liegenden schwarzen Mazda fest. Personen befanden sich keine vor Ort. Der bislang unbekannte Fahrer hatte offensichtlich in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Anschließend kletterte der bislang unbekannte Fahrer aus dem Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand neben Sachschaden am Pkw auch Flurschaden. Des Weiteren wurden zwei Leitpfosten beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Wer das Fahrzeug zur Tatzeit geführt hat ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Überlingen unter T. 07551 8040 zu melden.

