Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Brand einer Hecke aufgrund Brandstiftung

Am Samstagabend um 20:15 Uhr teilten mehrere Anrufer über Notruf mit, dass in der Ravensburger Südstadt in der Bismarckstraße eine Hecke brennen würde. Den Polizeibeamten vor Ort gelang es zusammen mit dem Rettungsdienst mittels Feuerlöscher ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr, welche mit 22 Wehrleuten vor Ort war, konnte die ca. 20 Meter lange Thuja Hecke vollständig gelöscht werden. Zwei Bewohner des Hauses erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen vor Ort gaben an, dass sie drei dunkel gekleidete Jugendliche im Alter von ca. 14 - 15 Jahren gesehen haben, die von der Tatörtlichkeit weggerannt waren. Möglichweise sind diese für den Brand verantwortlich. Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter T. 0751 803-3333 beim Polizeirevier in Ravensburg zu melden.

Aulendorf

Tatverdächtiger fertigt Bildaufnahmen in der Schwaben-Therme

Ein 44-jähriger steht in Verdacht am Samstagabend in der Schwaben-Therme in Aulendorf unter Wasser Bilder von Kindern gemacht zu haben. Laut einer Zeugin habe er die Aufnahmen mit einer GoPro-Kamera gefertigt. Als sie ihn darauf angesprochen hätte, hätte er diese in seiner Badehose versteckt. Nach dem Vorfall wurde der Verdächtige vom Bademeister der Therme verwiesen. Die Kamera konnte nicht mehr aufgefunden werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Personen, die ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich unter T. 0751 803-6666 bei der Polizei in Weingarten zu melden.

Wangen im Allgäu

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am Sonntag gegen 02:30 Uhr wurde ein 17-jähriger in der Karlstraße von drei ihm unbekannten Personen zunächst angepöbelt und in der Folge mit Fäusten drangsaliert. Hierdurch zog er sich Verletzungen im Gesicht und am Kopf zu. Anschließend flüchteten die drei männlichen Täter. Laut Beschreibung des Opfers soll es sich um drei männliche Personen im Alter zwischen 20 bis 30 Jahren gehandelt haben. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen sich unter T. 07522 9840 zu melden.

Leutkirch

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Lampe bei der Grundschule Friesenhofen zerstört. Wie auch in der Vergangenheit feierten Jugendliche im Schulhof der Grundschule und beschädigten diese. Auch bei den vergangenen Feiern seien immer wieder Gegenstände beschädigt worden. Das Polizeirevier Leutkirch bittet etwaige Zeugen sich unter Tel. 07561 84880 zu melden.

Betrunken Verkehrsunfall verursacht - geflüchtet und Widerstand geleistet

Der 25-jährige Fahrer eines blauen Audi A3 kam zunächst auf der K7914 zwischen Bergs und Ausnang von der Fahrbahn ab und setzte seine Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug fort. Die zwischenzeitlich durch eine Zeugin alarmierten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug im Bereich Ausnang fahrend feststellen. Auf anschließende Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht. Vielmehr setzte er seine Fahrt unbeeindruckt über Ausnang, Wuchzenhofen bis Leutkirch fort, wobei er während der Fahrt mehrere Fahrzeugteile verlor und in Schlangenlinien fuhr. Als er an seiner Wohnanschrift schließlich kontrolliert werden konnte beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und leistete Widerstand als er zum Streifenwagen verbracht werden sollte. Nachdem der Alkoholtest einen Wert von über 2 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet, die nachfolgend in einer Klinik durchgeführt wurde. Den 25-jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Verkehrsteilnehmer, die auf der Strecke Ausnang bis Leutkirch aufgrund der verlorenen Fahrzeugteile geschädigt wurden, sich beim Polizeirevier unter T. 07561 84880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell