Bad Saulgau

Schlägereien

Gleich zu zwei Schlägereien mussten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau in der Nacht zum Sonntag ausrücken. Nachdem um 00:15 Uhr zunächst eine größere Schlägerei in der Pfarrstraße mitgeteilt worden war, stellte sich vor Ort heraus, dass ein 34-jähriger eine 31-jährige an den Haaren gezogen hatte. Deren 27-jähriger Begleiter, der das Geschehen wohl beobachtet hatte, schlug daraufhin auf den 34-jährigen ein, was in der Folge zu einem Gerangel zwischen mehreren Personen führte. Verletzt wurde hierdurch niemand. Um 03:30 Uhr mussten die Beamten zu einer Schlägerei in der Hauptstraße Ecke Werderstraße ausrücken. Beim Eintreffen der Beamten konnten diese vier Personen feststellen, die aufeinander einschlugen. Weitere Personen versuchten die Beteiligten zu trennen. Bei den vier Personen im Alter zwischen 20 und 31 Jahren, die allesamt alkoholisiert waren, konnten leichte Verletzungen festgestellt werden. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sigmaringen - Scheer

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte im Zeitraum von Freitag 15:00 Uhr bis Samstag 06:00 Uhr einen blauen Audi A1, welcher in der oberen Sonnenbergstraße geparkt war. Nachdem der Verursacher gegen den linken Außenspiegel des Audis gefahren war, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter T. 07571 1040 zu melden.

