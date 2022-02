Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zwei Mal Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im ersten Fall wurde in der Zeit von Donnerstag 10:30 Uhr bis Freitag 08:30 Uhr ein Wohnmobil auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Georg-Zimmerer-Straße am rechten vorderen Kotflügel beschädigt. Im zweiten Fall wurde in der Zeit von Donnerstag 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein geparkter Ford Tourneo in der Landhausstraße beschädigt. In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der jeweilige Schaden wird im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter T. 07571 1040 entgegen.

Meßkirch

Kontrolle fördert Drogen zutage

Den richtigen Riecher bewiesen Beamte des Polizeiposten Meßkirch bei einer Kontrolle am Freitag gegen 14:00 Uhr. In einer Tiefgarage im Bereich Adlerplatz fiel ihnen eine verdächtige männliche Person auf. Bei der Kontrolle des 22 Jahre alten Mannes konnten diverse Betäubungsmittel und entsprechende Utensilien aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, die auch eine Wohnungsdurchsuchung beinhalteten, auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Übermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Rauschgift übernommen und wird ihn wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige bringen.

