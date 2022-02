Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Freitag kurz vor 12:00 Uhr kam es auf der B31 Höhe der Abfahrt Spaltenstein/Kluftern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem Mercedes-Benz. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen streifte der zunächst hinter dem BMW fahrende Mercedes-Benz diesen bei einem Überholvorgang seitlich, wodurch der BMW nach rechts abgewiesen wurde und mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanke prallte. Da sämtliche Beteiligte angeschnallt waren, wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf 35.500 Euro geschätzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen des Unfalls sich unter T. 07541 7010 zu melden.

Überlingen

Betrüger ergaunern Bargeld und Schmuck

Opfer von Betrügern wurde am Freitagmorgen eine Seniorin aus Überlingen, die bereits am Vortag von angeblichen Polizeibeamten angerufen wurde und auf Grund von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft zur Übergabe von Wertsachen aufgefordert wurde, um diese in Sicherheit zu bringen. Die Seniorin übergab in der Folge Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 10.000 Euro an einen ihr unbekannten Mann. Nachdem der Betrug aufflog, hat die Kriminalpolizei in Friedrichshafen die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei daher erneut vor dieser Betrugsmasche. Polizeibeamte fordern niemals die Herausgabe von Wertgegenständen. Händigen Sie keinesfalls Fremden Ihr Hab und Gut aus. Wählen Sie im Zweifelsfall selbst die Nummer Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind. Weitere Tipps und Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541 3614251.

Sportwagen beschädigt - Zeugen gesucht

In der Zeit von Dienstagabend bis Freitagmorgen wurden zwei auf einem Parkplatz in der Poststraße abgestellte Pkw der Marke Porsche so stark beschädigt, dass von einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro ausgegangen wird. Der bislang unbekannte Täter hat jeweils die Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Personen die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich unter T. 07551 8040 bei der Polizei in Überlingen zu melden.

