Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Flucht vor Polizei endet an Laternenmast

Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat missachtete am Freitag gegen 22:00 Uhr in der Waldseer Straße zunächst die Anhaltezeichen eines Streifenwagens und beschleunigte seinen Pkw. Vermutlich auf Grund seiner überhöhten Geschwindigkeit kam er jedoch kurze Zeit später an der Einmündung der Friedensstraße zur Talstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Daraufhin setzte er seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch von einem Polizeibeamten eingeholt und festgehalten werden. Der Grund für die Flucht dürfte Alkoholeinfluss bei dem Fahrzeugführer zu sein. Um dies zu klären, wurde ihm eine Blutentnahme entnommen. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt, der an der Laterne auf ca. 100 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrsdienst Kißlegg übernommen.

Bad Wurzach

Brand in leerstehendem Gebäude

Feuerwehr und Polizei wurde am Freitag gegen 15:00 Uhr zu einer Rauchentwicklung in die Straße Am Lindenweg gerufen. Nachdem die Reste eines Brandes von der Feuerwehr abgelöscht waren, wurden das Gebäude abgesucht. Hierbei wurde festgestellt, dass das Gebäude von vermutlich Jugendlichen als Aufenthaltsort genutzt wird, in dem auch öfters "gezündelt" wird. Nachdem obwohl das Gebäude unbewohnt ist, im Falle eines Vollbrandes eine massive Gefährdung bestehen würde, bittet die Polizei Leutkirch um Hinweise unter T. 07561 84880.

Leutkirch i.A.

Blitzer beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum Donnerstag bis Freitag wurde die stationäre Blitzeranlage in der Isnyer Straße von bislang unbekanntem Täter derart beschädigt, dass die Scheiben ausgetauscht werden mussten. Die Polizei Leutkirch bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter T. 07561 84880.

Angriff auf Polizeibeamte nach Streit

Am Samstag kurz nach Mitternacht wurde der Polizei eine handfeste Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Wangener Straße gemeldet. Mehrere Personen begehrten Einlass in die Gaststätte, was ihnen jedoch auf Grund einer geschlossenen Gesellschaft verwehrt wurde. Hierauf entbrannte zunächst ein verbaler Streit, der letztlich in einem Gerangel endete. Auch den verständigten Polizeibeamten gegenüber zeigte sich vor allem ein 22-jähriger als aggressiv und versuchte einen Polizeibeamten zu schlagen. Der Aggressor konnte jedoch überwältigt werden. Er beruhigte sich in der Folge so weit, dass er letztlich nach Hause gehen konnte. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Inwiefern es bei der ursprünglichen Auseinandersetzung zu Straftaten kam, wird ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Leutkirch sein.

Isny i.A.

Trunkenheitsfahrt endet in der Argen

Am Samstag gegen 04:35 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der K8016 Höhe Oberharprechts gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten lediglich einen beschädigten BMW feststellen. Von dem Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Nachdem erste Ermittlungen auch nicht zum Auffinden des mutmaßlichen Fahrers führten, hörten die Beamten aus einem Gebüsch an der Argenböschung Geräusche und konnten in der Folge den 26 Jahre alten Fahrzeughalter dort feststellen. Er stand bis zu den Oberschenkeln in der Argen. Den Ermittlungen der Polizeibeamten zufolge hielt sich der mutmaßliche Fahrer auf einem Baum versteckt. Zu seinem Unglück brach der Ast auf dem der saß unter seinem Gewicht und er stürzte in die Argen, wodurch die Beamten auf ihn aufmerksam wurde. Glücklicherweise zog er sich durch den Sturz nur leichtere Verletzungen zu, die in einer Klinik versorgt wurden. Nachdem Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm bei dieser Gelegenheit gleich eine Blutprobe entnommen. Das Polizeirevier Wangen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr gegen den 26-jährigen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell