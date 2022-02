Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall fordert vier Verletzte und hohen Sachschaden

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Vier zum Teil Schwerverletzte und ein Gesamtsachschaden von rund 100.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 12.15 Uhr auf der K 7726 auf Höhe des Flughafens Friedrichshafen ereignete. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge soll ein 24-jähriger Mercedesfahrer zunächst mehrfach Fahrzeuge in einer stadtauswärts fahrenden Fahrzeugkolonne mit hoher Geschwindigkeit überholt haben. Bereits hier sei es möglicherweise zu einer Gefährdung von Fahrzeuglenkern gekommen. Bei einem erneuten Manöver schätzte der 24-Jährige dann offenbar die Entfernung und das Fahrverhalten eines vorausfahrenden VW Caddy falsch ein und prallte wuchtig in das Heck des Fahrzeugs. Infolge des Aufpralls wurde der Mercedes auf die Gegenfahrspur abgewiesen, wo es zum Frontalzusammenstoß mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mitsubishi kam. Durch die Kollision wurden ersten Erkenntnissen zufolge der Unfallverursacher eher leicht, die zwei Insassen im Mitsubishi im Alter von 65 und 79 Jahren schwer verletzt. Rettungsdienste brachten sie nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser. Der 32 Jahre alte Caddy-Lenker wurde nach bisherigem Kenntnisstand ebenfalls leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, der am Mercedes und am Mitsubishi auf je etwa 40.000 Euro, am VW auf rund 20.000 Euro geschätzt wird. Während der polizeilichen Unfallaufnahme, zu der auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft auch ein Gutachter hinzugezogen wurde, kam zur Dokumentation der Unfallspuren auch eine Drohne zum Einsatz. Für die Dauer der Ermittlungen und der Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn bis etwa 15.45 Uhr wiederholt voll gesperrt werden. Die Polizei leitete aufgrund der augenscheinlich rücksichtslosen Fahrweise ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 24-jährigen Mercedeslenker ein. Zeugen des Verkehrsunfalls sowie Verkehrsteilnehmer, die unmittelbar davor von dem Fahrzeug überholt und möglicherweise auch gefährdet wurden, werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

