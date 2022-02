Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rettungsfahrzeug zerkratzt

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen in der Schwabstraße geparkten Mercedes Sprinter eines Rettungsdienstes beschädigt. Der Täter zerkratzte mutmaßlich absichtlich die komplette Beifahrerseite. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Mann geht Rettungskräfte an

Mit einem renitenten Gegenüber hatten es der Rettungsdienst und die Polizei am Donnerstagabend in der Riedleparkstraße zu tun. Der 64-jährige Mann, der offensichtlich gestürzt war und sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zugezogen hatte, sollte zur weiteren Behandlung in eine Klinik begleitet werden. Dabei ging er jedoch äußerst aggressiv und uneinsichtig auf einen Notfallsanitäter los, schlug vor dem Eintreffen der Polizisten mehrfach auf diesen ein und verletzte ihn dabei leicht. Die hinzugerufenen Beamten konnten den mit über 2,7 Promille deutlich alkoholisierten 64-Jährigen zunächst von der erforderlichen Wundversorgung überzeugen. An der Klinik angekommen trat er jedoch erneut ungehalten auf und beleidigte eine Krankenschwester. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

Meckenbeuren

Geparktes Auto gerammt - Fahrer mutmaßlich zu schnell und alkoholisiert

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung kommt auf einen 29-jährigen Audi-Fahrer zu, der am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Inselstraße einen Verkehrsunfall verursachte. Der Mann war mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit von Meckenbeuren kommend durch Brochenzell unterwegs und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Dacia. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der stehende Wagen gegen einen Zaun sowie einen VW Passat, der wiederum auf einen daneben geparkten Mitsubishi geschoben wurde. Der Audi kam erst mehrere Meter weiter zum Stehen. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da der Atemalkoholtest beim 29-Jährigen etwa 0,4 Promille ergab, musste der Fahrer auch eine Blutprobe abgeben und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf über 20.000 Euro. Sowohl der Audi als auch der Dacia waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten angeschleppt werden. Um auslaufende Betriebsstoffe kümmerte sich die hinzugerufene Feuerwehr.

Bermatingen

Radfahrerin kollidiert mit geparkten Fahrzeug Schwer verletzt hat sich eine 14 Jahre alte Rennradfahrerin, als sie am Donnerstagmittag in der Meersburger Straße ungebremst gegen einen geparkten Kleinlastwagen prallte. Die Jugendliche hatte ihren Blick beim Beschleunigen mutmaßlich nicht nach vorne gerichtet und zog sich bei der Kollision unter anderem mehrere Knochenfrakturen zu. Durch den wuchtigen Aufprall ging der Helm der 14-Jährigen zu Bruch, der dadurch vermutlich noch schlimmere Verletzungen des Mädchens verhinderte. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer wählten umgehend den Notruf und leisteten erste Hilfe. Ein Rettungsdienst brachte die Jugendliche in eine Klinik.

Überlingen / Salem / Frickingen

Mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer erwischt

Für mehrere Verkehrsteilnehmer hatte die Fahrt am "Schmotzigen" Donnerstag aufgrund ihrer Alkoholisierung eine Blutentnahme in einer Klinik sowie eine Anzeige zur Folge. Gegen Mittag kam den Beamten im Stadtgebiet Überlingen eine Radfahrerin entgegen. Beim Erblicken der Streife stieg die junge Frau, die noch ein großes Musikinstrument umgehängt hatte, zügig von ihrem Rad. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihr rund 1,8 Promille. Gegen 18.30 Uhr stoppten Polizeibeamte in Frickingen einen 57 Jahre alten Motorroller-Fahrer, der etwa 1,7 Promille pustete. Etwa drei Stunden später fuhr ein 49-jähriger Autofahrer in eine Polizeikontrolle, der mit rund 1,3 Promille ebenfalls deutlich unter Alkoholeinfluss stand. In Salem wurden Polizeibeamte gegen 21.20 Uhr auf eine Jugendliche aufmerksam, die ihr Rad schob, zuvor jedoch mutmaßlich gestürzt war. Da sie augenscheinlich ebenfalls stark dem Alkohol zugesprochen hatte, musste auch sie eine Blutprobe abgeben. Hierzu bitten die Ermittler Personen, die auf das Sturzgeschehen oder die junge Frau auf ihrem Zweirad aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei Überlingen zu melden. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen die Verkehrsteilnehmer ein und untersagten die Weiterfahrt.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbruch in Wohnung

Nach einem Wohnungseinbruch am Freitagmorgen zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr in eine Wohnung in der Kirchstraße in Mühlhofen ermittelt die Polizei Überlingen. Der Täter hebelte gewaltsam die Tür auf und verschaffte sich so Zutritt. Den ersten Ermittlungen zufolge ergriff der Einbrecher die Flucht, ohne etwas zu entwenden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Markdorf

Nach gefährlichem Fahrmanöver und Unfall geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der B 33 auf Höhe Wirrensegel ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht gegen eine 57-jährige Fahrerin. Die Frau war mit ihrem VW-Multivan von Markdorf kommend in Richtung Ittendorf unterwegs und überholte ein vorausfahrendes Fahrzeug trotz Gegenverkehrs. Der Überholte erkannte die Gefahr und bremste daraufhin stark ab. Da die 57-Jährige jedoch auf der Gegenfahrspur weiterfuhr, musste der entgegenkommende 42-Jährige mit seinem VW-Sharan in den Grünstreifen ausweichen. Dabei verhinderte der Mann mutmaßlich einen Frontalzusammenstoß, dennoch streiften sich die beiden Fahrzeuge. Obwohl dabei erheblicher Sachschaden in Höhe von jeweils rund 20.000 Euro entstand, setzte die Unfallverursacherin ihr Fahrt unbehelligt fort und kam erst während der polizeilichen Unfallaufnahme zurück. Der Wagen des 42-Jährigen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen die 57-jährige Frau ein und beschlagnahmten ihren Führerschein.

