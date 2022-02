Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Mehrere Betrugsversuche am Telefon durch falsche Polizeibeamte

Erneut hat am Donnerstag eine Welle von Anrufen, bei denen Betrüger sich als Polizeibeamte ausgeben, die Region überflutet. Die Täter behaupten in der Regel, dass in der Nachbarschaft des Opfers eingebrochen wurde und die Wertsachen nun nicht mehr sicher sind. Ziel der Betrüger ist es, die meist älteren Leute zur Herausgabe von Geld und Schmuck zu bewegen, um diese Gegenstände angeblich sicher zu verwahren. Die Polizei warnt daher erneut vor dieser Betrugsmasche. Polizeibeamte fordern niemals die Herausgabe von Wertgegenständen. Händigen Sie keinesfalls Fremden Ihr Hab und Gut aus. Wählen Sie im Zweifelsfall selbst die Nummer Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind. Weitere Tipps und Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Wangen

Fußballtor auf Garageneinfahrt abgestellt

Einen merkwürdigen Scherz haben sich Unbekannte erlaubt, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße "Kühler Brunnen" ein Fußballtor im Hofraum eines Wohnhauses abgestellt haben. Die verständigte Polizeistreife konnte keine Hinweise auf den Eigentümer erlangen, weshalb sie das Tor sicherstellten und nun den Besitzer suchen. Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 entgegengenommen.

Isny

Illegal Müll abgelagert

Hinweise zum Verursacher einer illegalen Müllablagerung in einem Wald im Bereich Bolsternang-Überruh erbittet der Polizeiposten Isny. Der Unbekannte hat auf dem zu der dortigen Reha-Klinik gehörenden Gelände mehrere Altreifen, Farbeimer und einen Kühlschrank abgelegt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 bei den Ermittlern zu melden.

Leutkirch

Fußgängerin angefahren

Ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine 89-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag. Eine 31 Jahre alte BMW-Fahrerin bog kurz nach 11 Uhr nach links von der Bachstraße in die Untere Grabenstraße ein. Die Seniorin überquerte indes mit ihrem Rollator die Straße. Obwohl die 31-Jährige die Frau erkannte und bremste, touchierte sie diese leicht. Die 89-Jährige stürzte und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW der 31-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Während der Unfallaufnahme regelten Polizeibeamte den Verkehr. Ein 31-jähriger Skoda-Fahrer beschleunigte seinen Wagen beim Vorbeifahren an der Unfallstelle so stark, dass er nun mit einem Bußgeld wegen Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit rechnen muss.

Aichstetten

Betrüger ergaunern vierstelligen Betrag

Um 1.000 Euro erleichtert haben bislang unbekannte Täter eine 60-Jährige. Die Betrüger sandten ihrem Opfer eine Nachricht auf deren Smartphone und gaben sich als einen Familienangehörigen aus, der eine neue Telefonnummer habe. Dieser Angehörige benötige dringend Geld. Die 60-Jährige war der Annahme, dass es sich bei dem Absender tatsächlich um einen Angehörigen handelt und überwies das Geld auf das in der Nachricht genannte Konto. Erst später flog der Betrug auf. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor derartigen perfiden Betrugsmaschen. Lassen Sie sich keinesfalls unter Druck setzen und nehmen Sie selbstständig unter der Ihnen bekannten Rufnummer mit Ihrem Familienmitglied Kontakt auf. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, so verständigen Sie umgehend Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Isny im Allgäu

Pkw-Lenker übersieht Fahrradfahrer

Leicht verletzt wurde am Donnerstag gegen 8 Uhr ein 69-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich an der Einmündung Kärnerweg / Rotmoosweg ereignete. Der 79-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz hatte den aus dem Rotmoosweg kommenden und vorfahrtberechtigten Radfahrer offenbar übersehen und stieß mit seinem Pkw gegen das Zweirad. Der 69-jährige Radler stürzte und zog sich Schürfwunden sowie Prellungen zu. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht erforderlich, sodass sich die beiden Beteiligten vor Ort einvernehmlich trennten. Der Unfallverursacher teilte den Unfall später dem Polizeiposten Isny mit.

Wangen im Allgäu

Einbruch in Kassenhäuschen - die Polizei bittet um Hinweise

Bislang unbekannte Täter hebelten am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 13 Uhr das Fenster eines Kassenhäuschens des Eisstadions in der Straße "Burgelitz" auf und entwendeten eine Registrierkasse mit Wechselgeld sowie ein Sparschwein. Das Diebesgut wird auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag beziffert. Noch während der Anzeigenaufnahme wurden die entwendeten Gegenstände ohne Inhalt in einem kleinen Bach zwischen Eisbahngelände und Freibad aufgefunden. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg / Weingarten

Verkehrsunfall auf der B 30 führt zu Folgeunfall

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 41-jähriger Sprinter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Weingarten und Ravensburg-Nord ereignete. Der 41-Jährige war mit seinem Fahrzeug gegen 3 Uhr in Fahrtrichtung Ravensburg aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich im weiteren Verlauf und kam auf einem Schutzplankenelement zum Liegen. Der Fahrer wurde durch die Kollision eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde zu weiteren ärztlichen Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Unfallfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Fahrbahn musste von der Feuerwehr und der Straßenmeisterei von austretenden Kraftstoffen gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Im Rahmen der örtlichen Umleitung stand zur Sperrung der B 30 auf Höhe der Anschlussstelle Weingarten ein Streifenfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht quer zur Fahrbahn. Gegen 5.30 Uhr näherte sich eine 48-jährige Nissan-Fahrerin der Sperrung und übersah aus bislang unbekannten Gründen den quer auf der Straße stehenden Streifenwagen. In der Folge dessen fuhr die Nissan-Lenkerin mit höherer Geschwindigkeit in die Seite des Polizeiwagens. Die 48-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich die Polizisten glücklicherweise nicht im Fahrzeug, sodass diese unverletzt blieben. Am Nissan sowie am Polizeiauto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 48.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Zur Klärung der näheren Unfallumstände wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Im Laufe des Vormittags wurde die Bundesstraße an der Unfallstelle nochmals kurzzeitig gesperrt, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Bad Waldsee

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Maximilianstraße verursacht. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Citroen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

