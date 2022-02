Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Brand eines Garagenkomplexes

Eine Anwohnerin meldete am Donnerstag gegen 23 Uhr starken Rauch, der aus mehreren Garagen eines zusammenhängenden Garagenkomplexes in der Georg-Zimmerer-Straße drang. Auf der Rückseite der Garagen, die auch über einen Dachstuhl verfügen, waren bei Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte bereits offene Flammen erkennbar. Durch die Feuerwehr wurde zunächst ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohngebäude verhindert und im weiteren Verlauf der Brand nach dem gewaltsamen Öffnen von drei Garagen vollständig gelöscht. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Autos in den Garagen, Personen wurden nicht verletzt. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. Zeugen, die das Brandgeschehen beobachtet haben und Hinweise zur Ausbreitung des Brandes geben können, oder andere Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang getätigt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Sigmaringen

Betrunkene beleidigt Polizei und Rettungsdienst

Deutlich über die Stränge geschlagen hat am Donnerstagabend eine 19-Jährige, die mit etwa 1,6 Promille in der Georg-Zimmerer-Straße von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurde. Die junge Frau zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften immer aggressiver, weshalb ihr Handschließen angelegt werden mussten. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde die 19-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Da sie die Einsatzkräfte übel beleidigte, muss sie mit einer Strafanzeige rechnen.

Sigmaringen / Laiz

Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Positiv auf Kokain verlief ein Drogenvortest, den Polizisten am Donnerstagabend bei einem 22-jährigen Autofahrer durchführten. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße zeigte der Fahrzeuglenker bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen dafür, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der 22-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Sollte sich der Verdacht bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, muss der junge Mann mit einem hohen Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

Ostrach

Mit etwa 1,5 Promille am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am Donnerstag gegen 17.15 Uhr bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet entgegen. Ein deshalb durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 33-jährige Fahrer eines Renault mit etwa 1,5 Promille erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Dies hatte für den Fahrzeuglenker eine Blutentnahme sowie die unmittelbare Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge. Er gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Mengen

Verkehrsunfall

Weil sich die 74-jährige Fahrerin eines VW nicht sicher war, ob sie einen Opel beim Ausparken in der Hauptstraße auch tatsächlich berührt hatte, verständigte die Seniorin am Donnerstagmittag vorbildlicher Weise die Polizei. Die Beamten stellten anhand der Spurenlage fest, dass es zweifelsfrei zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam und nahmen den Unfall auf. Die 74-Jährige beugte somit einem ansonsten fälligen Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle vor. Zudem bleibt der Eigentümer des Opel nicht auf dem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro sitzen.

