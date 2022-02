Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.02.2022

Ravensburg (ots)

Tatverdächtiger kommt nach Ermittlungen der Kriminalpolizei für drei Raubtaten in Betracht

Im Zusammenhang mit der erfolgreichen Festnahme eines 17-Jährigen nach einem möglichen Raubdelikt am 14. Februar im Bereich der Meersburger Brücke zum Nachteil einer 66 Jahre alten Frau (wir berichteten) hat das Kriminalkommissariat Ravensburg weitere Ermittlungen angestellt. Demnach kommt der 17-Jährige für zwei weitere Raubtaten in der Schwanenstraße am 22. Januar und auf dem Fahrradweg zwischen Weißenau und Oberzell in Betracht. Die Täterbeschreibung zweier 21 und 24 Jahre alten Opfer des Raubs am 22. Januar traf auf den Jugendlichen zu. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung an der Wohnanschrift des Teenagers stießen die Kriminalbeamten schließlich auf weiteres Beweismaterial, das eine Tatbeteiligung an dem Raub an der Seniorin in Oberzell am 27. Januar infrage kommen ließ. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats dauern an. Der Jugendliche muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/1010

Hier unsere korrespondierenden Pressemeldungen:

vom 24.01.2022

Ravensburg

Handtasche geraubt

Zwei junge Frauen überfallen haben zwei unbekannte männliche Täter am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in der Schwanenstraße. Die beiden Männer, von denen einer mit einem Messer bewaffnet war, forderten Geld von den 21 und 24 Jahre alten Frauen. Als diese versicherten, nichts bei sich zu haben, entriss einer der Räuber der Älteren ihre Handtasche. Die Täter flüchteten in Richtung Lerchenweg. Die Tasche, aus der sie zuvor eine Geldbörse gestohlen hatten, warfen sie während der Flucht davon. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt wegen des Raubes. Hinweise können unter Tel. 0751/803-4444 gegeben werden.

vom 31.01.2022

Ravensburg

Radfahrerin überfallen

Bereits am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr wurde eine Radfahrerin auf dem Fahrradweg zwischen Weißenau und Oberzell von einem Fremden angegriffen. Der unbekannte Täter schlug der 79-Jährigen, die in Richtung Oberzell unterwegs war, unvermittelt in den Rücken, sodass die Seniorin stürzte und nach ersten Erkenntnissen wohl das Bewusstsein verlor. Der Täter flüchtete mit ihrem Rad und den darauf befindlichen Einkäufen mutmaßlich in Richtung Weißenau. Er war, als die Rentnerin kurz darauf wieder zu sich kam, auf und davon. Ein ebenfalls älterer Herr, der kurz darauf den Radweg ebenfalls nach Weißenau entlangfuhr, sprach die 79-Jährige an. Trotzdem zeigte die Seniorin den Vorfall erst einige Tage später bei der Polizei an. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt zwischenzeitlich in der Sache und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit auf dem Radweg Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter oder den Tätern geben können, sich zu melden. Insbesondere der ältere Radfahrer, der am Donnerstag um kurz nach 21.15 Uhr die Strecke entlangfuhr und sich kurz mit der Seniorin unterhalten hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0751/803-3333 zu kontaktieren.

vom 15.02.2022

Ravensburg

Frau wird Opfer eines Raubs - Polizei nimmt Täter fest

Eine 66 Jahre alte Frau wurde am Montag kurz nach 16 Uhr in der Schwanenstraße Opfer eines möglichen Raubdeliktes. Die Frau war zu Fuß über die Meersburger Brücke in Richtung Weststadt unterwegs, als ihr zwei junge Männer die Handtasche entrissen und wegrannten. Die 66-Jährige nahm fußläufig die Verfolgung auf, stürzte jedoch und verletzte sich leicht. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die beiden 17 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen im Rahmen einer sofortigen Fahndung anhand der Personenbeschreibung kurze Zeit später in Tatortnähe festnehmen. Bei der Festnahme hatte einer der Männer persönliche Gegenstände der 66-Jährigen bei sich. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige an eine Betreuerin übergeben, der 18-jährige Tatverdächtige wurde auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg wegen des Verdachts des Raubes dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell