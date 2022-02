Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Unfall geflüchtet

Nach einem missglückten Spurwechsel am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Ulmer Straße ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen den Mini einer 26-Jährigen gestoßen. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Angaben der 26-Jährigen zufolge bremste ein Pkw vor dem Unbekannten ab, woraufhin dieser abrupt auf die linke Spur wechselte und dabei gegen den Mini prallte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Ravensburg

Polizeirevier beschmiert

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch die Fassade des Polizeireviers in der Seestraße mit linksradikalen Schriftzügen beschmiert. Der Sachschaden an dem erst kürzlich renovierten Gebäude kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Schlier

Letzter Aktivist aus polizeilichem Gewahrsam entlassen

Am späten Donnerstagvormittag ist auch der letzte noch in polizeilichem Gewahrsam verbliebene Aktivist der gestrigen Baumbesetzung bei Schlier auf freien Fuß entlassen worden. Möglich wurde dies, nachdem die Identität des 24-jährigen Mannes zwischenzeitlich geklärt werden konnte. Um genau das zu verhindern, hatte der 24-Jährige im Vorfeld der Baumbesetzung seine Fingerkuppen bewusst bis zur Unkenntlichkeit verklebt, sich im Gesicht bemalt und gestern weder Identitätspapiere mitgeführt noch Angaben zu seiner Person gemacht. Eine Richterin hatte daraufhin die vorläufige Festnahme mit dem Ziel der Identitätsfeststellung bestätigt und zunächst bis heute verfügt, eine Verlängerung dieser Anordnung stand bereits im Raum. Um dies abzuwenden, wurde letztlich ein Identitätsdokument beigebracht. Der 24-Jährige, der nicht aus der Region, sondern aus Berlin kommt, wird sich nun ebenfalls strafrechtlich zu verantworten haben.

Im Rahmen der gestrigen Baumfällarbeiten an der Kiesgrube bei Schlier wurde festgestellt, dass in insgesamt 27 der zu fällenden Baumstämme mutmaßlich von den Aktivisten zuvor Stahlnägel eingeschlagen worden waren. Lediglich ein Teil der betroffenen Stämme war mit entsprechenden Warnhinweisen versehen. Durch die Armierung, die beim Kontakt mit Sägeblättern zur Zerstörung der Maschinen führen kann, sollten die Fällarbeiten offenbar bewusst verhindert werden. Aufgrund der Tatsache, dass sich beim Aufeinandertreffen mit den schnell rotierenden Sägen Metallteile lösen und Umstehende oder auch den Maschinenführer geschossartig treffen und dadurch schwer verletzen oder töten können, werden diesbezüglich weitere mögliche Straftatbestände geprüft. Nachdem die mit Metall verunreinigten Hölzer auch nicht mehr wirtschaftlich verwertet werden können, könnten zudem zivilrechtliche Ansprüche des betroffenen Eigentümers folgen.

Baindt / Enzisreute

Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Beamte des Verkehrsdienstes Ravensburg haben am Dienstagnachmittag zwischen 16 und 17.30 Uhr auf der B 30 am Ausbauende Nord die dortige Geschwindigkeitsbeschränkung mittels Laser überwacht. Bei erlaubten 100 km/h waren insgesamt 15 Verkehrsteilnehmer viel zu schnell unterwegs und müssen nun mit einem Bußgeld und Punkten im Verkehrssünderregister rechnen. Vier der Autofahrer droht zudem ein Fahrverbot. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine 22-Jährige, die mit ihrem Porsche mit über 200 km/h gemessen wurde. Aber auch ein ebenfalls 22 Jahre alter VW-Lenker überschritt die zulässige Geschwindigkeit um stattliche 60 km/h.

Baindt / Enzisreute

Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Morgen des heutigen Donnerstags ereignete sich gegen 6.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit vier Pkw auf der B 30 am Beginn der Ausbaustrecke in Fahrtrichtung Ravensburg. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens verringerte der 69-jährige Fahrer eines VW die Geschwindigkeit, woraufhin die nachfolgende Fahrerin eines Seat eine Vollbremsung einleitete und ohne Kollision mit dem vorausfahrenden VW zum Stehen kam. Der hinter dem Seat fahrende 22-jährige Lenker eines Land Rover erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Seat auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der Seat auf den VW aufgeschoben. Im weiteren Verlauf erkannte ein 27-Jähriger BMW-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Baindt unterwegs war, die Unfallstelle zu spät und fuhr dem Land Rover auf. Die 34-jährige Seat-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro beziffert. Der Seat und der BMW mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand auf der Bundesstraße einseitig erheblicher Rückstau, weshalb eine örtliche Umleitung eingerichtet wurde. Nach gut einer Stunde war die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder frei.

Bad Waldsee

Scheibe beim Polizeiposten eingetreten

Ein bislang unbekannter Täter hat in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags einen Scheibe beim Polizeiposten in der Hauptstraße eingetreten. Nachdem die Alarmanlage gegen 5.20 Uhr ausgelöst hatte, stellten Beamte des Polizeireviers Weingarten das eingetretene Fenster im Erdgeschoss fest. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 bei der Polizei zu melden.

Bad Waldsee

Umweltsünder ertappt

Auf frischer Tat ertappt hat am Mittwoch gegen 18 Uhr ein Mitarbeiter des Wertstoffhofs einen 46-Jährigen, der im Begriff war, Müll vor dem Tor der Müllbeseitigungsanlage abzulagern. Der Angestellte hielt den Umweltsünder bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Die Beamten zeigten den 46-Jährigen an.

Wilhelmsdorf

Unfallflucht

Rund 5.000 Euro beträgt der Sachschaden, den ein bislang unbekannter Audi-Fahrer am Mittwoch gegen 18.45 Uhr in der Riedhauser Straße hinterlassen hat. Der Unbekannte musste beim Ausparken einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und prallte dabei gegen einen geparkten VW Caddy. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Angaben eines Zeugen zufolge soll der Unbekannte mit einem schwarzen Audi A3 unterwegs gewesen sein, der ebenfalls beschädigt sein dürfte. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wangen

Alkoholisiert am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife am Mittwoch gegen 12.30 Uhr bei der Kontrolle eines 58-jährigen Wohnmobilfahrers im Stadtgebiet entgegen. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,6 Promille ergeben hatte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizisten stellten den Führerschein des 58-Jährigen sicher und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Wolfegg

Fahrzeug prallt gegen Baum

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der L 317 ereignet hat. Ein 67 Jahre alter Audi-Lenker kam in einer Linkskurve zwischen Wassers und Oberankenreute nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungsdienst brachte den 67-Jährigen in eine Klinik. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Isny

Unter Drogen, dafür ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Ihren Wagen stehen lassen musste eine 28 Jahre alte Autofahrerin, nachdem sie am Mittwoch gegen 14.30 Uhr von einer Polizeistreife im Stadtgebiet gestoppt worden war. Die Beamten stellten bei der Frau eindeutige Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung fest, die ein Schnelltest bestätigte. Eine Blutentnahme in einer Klinik war die Folge. Sollte die Blutuntersuchung den Betäubungsmitteleinfluss bestätigen, muss die 28-Jährige mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in der Verkehrssünderdatei rechnen. Weil der Frau zudem vor einiger Zeit die Fahrerlaubnis entzogen worden war, gelangt sie zudem zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

