Anrufe falscher Polizeibeamter - Ermittler warnen vor Betrugsmasche

Auch diese Woche wurden erneut zahlreiche Bürger, vorwiegend lebensältere Menschen aus dem östlichen Bodenseekreis, von Betrügern am Telefon belästigt. Die Anrufer gaben sich als angebliche Polizeibeamte aus und schilderten, dass es den Ermittlern gelungen sei, eine Einbrecherbande festzunehmen. Bei den geschnappten Tatverdächtigen sei nun eine Liste zum Vorschein gekommen, auf der mehrere Namen potenzieller Einbruchsziele stünden. In der hinlänglich bekannten Masche geht es den Anrufern im weiteren Gesprächsverlauf meist darum, Informationen über vorhandene Wertsachen und das Vermögen herauszufinden. Sie gaukeln ihren Opfern vor, die Wertsachen können bei der Polizei sicher verwahrt werden. Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Opfer dazu hinreißen lassen, ihr in Gefahr geglaubtes Erspartes an einen Fremden zu übergeben. Bislang wurden bei den Betrugsversuchen am Mittwoch keine Fälle polizeilich bekannt, bei denen es zu einer Geldübergabe kam. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät dazu, Angehörige zu sensibilisieren. Die Polizei würde niemals am Telefon nach Ihrem Vermögen fragen, oder dieses in Verwahrung nehmen. Sollten sie den Verdacht schöpfen, einem Betrüger aufgesessen zu sein, legen sie den Hörer auf! Wählen sie im Anschluss selbst die Nummer der nächsten Polizeidienststelle oder in dringenden Fällen den Notruf unter 110, lassen Sie sich in derartigen Fällen von den Betrügern nicht weiterverbinden. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie persönlich bei ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Ihrer Nähe (www.polizei-beratung.de/opferinformationen/beratungsstellensuche).

Friedrichshafen

Unfallflucht - Aufmerksame Zeugin gibt Hinweise

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei gegen einen 35-jährigen Autofahrer eingeleitet, der am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts im Stadtgebiet nach einem Parkrempler einfach das Weite suchte. Zeugenangaben zufolge stieß er beim Einparken gegen einen stehenden Wagen und suchte trotz eines angerichteten Sachschadens in Höhe mehrerer hundert Euro einfach eine andere Parklücke, bevor er gänzlich davonfuhr. Die aufmerksame Zeugin notierte sich die Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge und verständigte die Polizei, die nun ein Strafverfahren gegen den 35-Jährigen eingeleitet hat und dank des zivilcouragierten Verhaltens der Anruferin die Schadensregulierung auf den Weg bringen konnte.

Friedrichshafen

Ortungsfunktion führt Ermittler auf die Diebesspur

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 20-Jährigen zu, nachdem er am Mittwoch kurz nach Mitternacht zwei Rucksäcke aus einer Gaststätte in der Friedrichstraße gestohlen hat. In den Rucksäcken befanden sich mehrere hochwertige Apple-Geräte im Wert von mehreren tausend Euro. Was der Tatverdächte jedoch wohl nicht in seinem Plan mit einkalkuliert hatte, war, dass die Eigentümer ihre Geräte orten konnten. Diese Funktion brachte die Ermittler recht schnell auf die Spur des 20-Jährigen. Sie fanden einen großen Teil des Diebesguts bei dem Heranwachsenden auf. Zu Kopfhörern, die er offenbar in einer Wiese entsorgen wollte, führte er die Beamten selbst hin. Der junge Mann gelangt nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Friedrichshafen - Ailingen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

An Ort und Stelle endete die Fahrt für einen 29-Jährigen, der am Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr mit einem E-Scooter durch Ailingen fuhr. Polizeibeamte kontrollierten den Mann und stellten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten und Marihuanageruch fest. Da der Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste er in einem Klinikum eine Blutprobe abgeben. Da er kurz darauf auch einen Joint an die Ermittler aushändigte, kommen auf ihn, neben dem drohenden Ordnungswidrigkeitenverfahren, nun auch strafrechtliche Konsequenzen wegen Drogenbesitzes auf den 29-Jährigen zu. Die Weiterfahrt untersagten ihm die Polizisten.

Kressbronn

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der L 334 zwischen Kressbronn und Langenargen ereignet. Ein 56-jähriger Mitsubishi-Fahrer wollte vom Betonwerk kommend die Landstraße überqueren. Dabei nahm er einem 21 Jahre alten BMW-Lenker, der in Richtung Langenargen unterwegs war, die Vorfahrt. In der Folge kollidierte der BMW mit dem Anhänger des Unfallverursachers. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Mitsubishi und der Anhänger schleuderte gegen einen an der Einmündung der Heidachstraße stehenden Ford. Sowohl den leicht verletzten 56-Jährigen als auch den BMW-Fahrer, der, wie sich herausstellte, unverletzt blieb, brachten Rettungsdienste zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Die 36 Jahre alte Frau im Ford kam mit dem Schrecken davon. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der Ford und der BMW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Meersburg

Gegenstände von Baustelle gestohlen

Zwei Warnbaken und vier Leuchten haben Unbekannte über das vergangene Wochenende von einer Baustelle der Steigstraße gestohlen. Wie die Besitzerin angab, hatten Täter bereits seit Bestehen der Baustelle Ende vergangenen Jahres mehrfach Gegenstände entwendet und verschleppt. Auch eine nahegelegene Baustelle sei von ähnlichen Taten betroffen gewesen. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Bermatingen

Verkehrsinsel touchiert und Wagen gerammt

Glück im Unglück hatte eine 62-jährige Daimler-Fahrerin, als sie am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in der Ittendorfer Straße verunfallte. Die Frau war auf der K 7782 von Ittendorf in Richtung Ahausen unterwegs und überfuhr aus bislang nicht näher bekannter Ursache eine Verkehrsinsel. Als sie in der Folge nach rechts abgewiesen wird, betätigte sie, eigenen Angaben zufolge aus Schreck, anstatt des Brems- das Gaspedal und prallte wuchtig gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes-Sprinter. Durch den heftigen Aufprall wurde dieser um 90 Grad gedreht und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Ein Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin zur weiteren Untersuchung in eine Klinik, sie blieb den derzeitigen Erkenntnissen zufolge jedoch unverletzt. Während der Sachschaden am Sprinter auf 10.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Wagen der 62-Jährigen lediglich auf geschätzt 1.000 Euro, am Verkehrszeichen auf mehrere hundert Euro.

