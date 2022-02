Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Gefährdung des Straßenverkehrs

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs haben Polizisten des Verkehrsdienstes Sigmaringen ein Strafverfahren gegen den 21-jährigen Fahrer eines Kleintransporters eingeleitet. Die Beamten konnten am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße zwischen Sigmaringen und Winterlingen mit ihrem zivilen Video-Fahrzeug aufnehmen, wie der 21-Jährige auf dem Streckenabschnitt in einer Fahrzeugkolonne immer wieder gefährlich überholt hatte. Bei den Überholmanövern war für den Fahrer teils nicht erkennbar, ob Gegenverkehr kommt. Unter anderem musste ein entgegenkommender Lkw-Fahrer bei einem der Überholvorgänge auf der Fahrbahn ganz nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizisten stoppten den Kleintransporter und stellten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch vor Ort den Führerschein des 21-Jährigen sicher.

Stetten am kalten Markt

Versuchter Einbruch in Apotheke

Wie erst gestern im Laufe des Tages bekannt geworden ist, hat es eine bislang unbekannte Person in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf eine Apotheke am Mauritiusplatz abgesehen. Der Täter verschaffte sich zunächst über ein Rolltor Zugang zu einer Garage und versuchte dann, eine Verbindungstüre, die ins Gebäudeinnere führt, aufzuhebeln. Hieran scheitere er jedoch, sodass er die Örtlichkeit ohne Beute verließ. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge zum Einbruchsversuch in eine Metzgerei in derselben Nacht (wir berichteten gestern). Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07573/815 zu melden.

Sigmaringen

Pkw übersieht Fahrradfahrer

Beim Befahren der Straße "Am Riedbaum" hat am Mittwoch gegen 9.45 Uhr der Fahrer eines VW einen bevorrechtigten Radfahrer übersehen, der aus dem Schäferweg in den Einmündungsbereich abbog. Bei der Kollision erlitt der 29-jährige Zweiradfahrer augenscheinlich nur oberflächliche Schürfwunden, sodass sich die Unfallbeteiligten einvernehmlich trennten. Aufgrund später auftretender Schmerzen im Handgelenk und an der Hüfte begab sich der Radler im Verlauf des Tages noch nachträglich in ärztliche Behandlung. Der beim Unfall entstandene Sachschaden fiel gering aus. Die polizeiliche Unfallaufnahme erfolgte im Nachgang.

Bad Saulgau

Komposttonne beginnt zu brennen

Zu einem Brand in der Michael-von-Jung-Straße wurden am Mittwoch gegen 14.30 Uhr die Feuerwehr und Polizei gerufen. Asche, die in einer Komposttonne entsorgt wurde, entzündete dort den restlichen Inhalt, sodass die Tonne zu brennen begann. Zudem griff das Feuer auf die Holzwand eines daneben befindlichen Schuppens über. Nachbarn bemerkten den Brand und löschten die Flammen. Die Feuerwehr setzte die Löscharbeiten fort und stellte sicher, dass sich die Holzreste nicht nochmals entzünden. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell