Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mit Flasche am Kopf verletzt

Eine Streitigkeit, die in einer handfesten Auseinandersetzung ausartete, endete für einen 68-Jährigen am Dienstagnachmittag im Krankenhaus. Der Mann war aus noch unbekannten Gründen mit einem 22-Jährigen gegen 17 Uhr in der Metzgerstraße in Streit geraten, in dessen Verlauf der Tatverdächte seinem Opfer mit einer Flasche auf den Kopf schlug. Der 68-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht, den 22-Jährigen konnten Polizeibeamte im Bereich Ummenwinkel vorläufig festnehmen. Gegen den Zugriff der Beamten wehrte sich der Tatverdächtige, weshalb gegen ihn nun nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt wird. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde der Mann in der Folge in eine Spezialklinik gebracht.

Ravensburg

Ladendieb wiedererkannt

Wiedererkannt hat ein Geschäftsinhaber am Dienstagmittag einen Ladendieb, der bereits vor knapp zwei Wochen Ware aus dem Geschäft entwendet hatte. Der 27-jährige Tatverdächtige betrat am Dienstag erneut den Verkaufsraum, woraufhin der Eigentümer die Polizei alarmierte. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 27-Jährigen ein.

Ravensburg

Unfallflucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Goldgasse hinterlassen. Der Unbekannte touchierte in etwa drei Metern Höhe ein Firmenschild und beschädigte dieses. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Fahrzeuge streifen sich

In der Elisabethenstraße haben sich am Dienstag kurz nach 11 Uhr zwei entgegenkommende Fahrzeuge gestreift. Obwohl eigenen Angaben zufolge sowohl der 40-jährige Daimler-Fahrer als auch die 73-Jährige, die ebenfalls mit einem Daimler unterwegs war, äußerst rechts fuhren, berührten sich die Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Polizei sucht nach Schlägerei Zeugen

Zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen am Samstagabend in der Storchenstraße (wir berichteten) sucht die Polizei Zeugen. Bei der Auseinandersetzung erlitten mehrere Personen leichte bis mittelschwere Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, soll sich ein 24 Jahre alter Beteiligter während der Auseinandersetzung ans Steuer seines Wagens gesetzt und einen 50-jährigen Kontrahenten angefahren haben. Dieser bedurfte ebenfalls ärztlicher Versorgung. Die Ermittlungen des Polizeireviers Ravensburg dauern an. Da sich der Vorfall im dicht besiedelten Bereich der Weststadt zugetragen hat, hofft die Polizei unter Tel. 0751/803-3333 auf Zeugenhinweise.

Hier unsere Pressemitteilung vom 20.02.2022:

Ravensburg

Männer schlagen mit Baseballschlägern aufeinander ein

Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr schlugen fünf Männer, im Alter von 18 - 34 Jahren, in der Storchenstraße gegenseitig aufeinander ein. Aus beiden Gruppierungen heraus war jeweils ein Täter mit einem Baseballschläger bewaffnet. Alle Beteiligten erlitten hierbei mittelschwere Verletzungen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus zu Untersuchung. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Weingarten

Pfleger von Senior angegriffen

Weil er am Mittwoch kurz nach Mitternacht einen 32-jährigen Pfleger mit einer Schere bedroht und angegriffen haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 78 Jahre alten Senior. Den ersten Erkenntnissen zufolge lauerte der offenbar verwirrte ältere Mann dem Angestellten hinter dessen Bürotür auf und ging dann mit drohenden Worten und dem Schneidewerkzeug in der Hand auf sein Gegenüber los. Der 32-Jährige konnte den Angriffsversuch abwehren, die Flucht ergreifen und blieb glücklicherweise unverletzt. Derweil verließ der pflegebedürftige 78-Jährige das Heim mit der Schere bewaffnet. Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später an einer nahegelegenen Bushaltestelle in der Ravensburger Straße antreffen und vorläufig festnehmen. Der Rettungsdienst brachte den Senior aufgrund seines geistig verwirrten Verhaltens in eine Fachklinik.

Weingarten

Versuchter Fahrertausch nach Parkrempler

Nach einem Parkrempler, der sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Siemensstraße ereignete, hat die Polizei Weingarten strafrechtliche Ermittlungen gegen den 24-jährigen Unfallverursacher und dessen 21 Jahre alte Begleiterin eingeleitet. Auf einem Parkplatz kam es zu einer leichten Berührung zweier Fahrzeuge, woraufhin sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme die junge Frau als vermeintliche Verursacherin zu erkennen gab. Ein Zeuge, der das Geschehen beobachtet hatte, bestätigte gegenüber den Beamten jedoch, dass nicht die 21-jährige Frau, sondern vielmehr der 24-jährige Mann zum Unfallzeitpunkt hinter dem Steuer saß. Der Grund für die falsche Angabe war schnell klar: Der verantwortliche Fahrer ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der 24-Jährige gelangt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige, seiner 21-jährigen Begleitung droht eine Strafanzeige wegen versuchter Strafvereitelung. Ob an den Autos überhaupt ein Sachschaden entstand, muss durch eine Werkstatt überprüft werden.

Wangen

13-Jähriger verprügelt - Polizei sucht Zeugen

Ein 13-jähriger Junge ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr von mehreren bislang unbekannten Tätern im Bereich der Bindstraße/Postplatz vor dem dortigen Drogeriemarkt angegriffen und leicht verletzt worden. Die Unbekannten, die ungefähr im gleichen Alter wie das Opfer gewesen sein dürften, schubsten den Buben gegen eine Wand und schlugen und traten im Anschluss gemeinsam auf ihn ein. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Leutkirch

Kommissar Zufall klärt Ladendiebstahl

Weil mehrere Kinder am Dienstagnachmittag in der Nähe der Gemeinschaftsschule mit vermeintlichen Schusswaffen hantierten, verständigte ein Zeuge die Polizei. Die Beamten trafen die vier Buben im Alter von 13 und 14 Jahren mit Faschingspistolen und zugehöriger Munition an. Im weiteren Verlauf fanden die Polizisten bei einem 13-Jährigen und dem 14-Jährigen zudem Zigaretten und Schnupftabak, die sie sicherstellten. Im Gespräch stellte sich heraus, dass zwei 13-Jährige aus der Gruppe zuvor in einem Leutkircher Geschäft mehrere Spielzeugpistolen samt Munition im Gesamtwert von rund 140 Euro entwendet und einen Teil davon mutmaßlich an Mitschüler weiterverkauft hatten. Die Ermittlungen des Polizeireviers Leutkirch dauern an.

