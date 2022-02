Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich war am Dienstag gegen 16.45 Uhr die Folge eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Schwabstraße / Ekkehardstraße. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer wollte die Ekkehardstraße in Richtung Mühlöschstraße überqueren und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Hyundai. Mutmaßlich auch aufgrund Unaufmerksamkeit konnte dessen 75-jähriger Lenker nicht rechtzeitig abbremsen, sodass es im Kreuzungsbereich in der Folge zum Zusammenstoß kam. Am BMW entstand dabei rund 7.000 Euro, am Hyundai etwa 6.000 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Um den nicht mehr fahrbereiten Wagen des Seniors kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Friedrichshafen

Randalierer übernachtet bei der Polizei

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen musste ein 33-jähriger Mann die Nacht von Montag auf Dienstag verbringen. Weil er am Abend in seiner Wohnung randalierte, rückten die Beamten an. Gegenüber diesen verhielt er sich aggressiv und verweigerte jegliche Maßnahmen. Da eine Atemalkoholmessung über 2 Promille ergab und aufgrund seines uneinsichtigen Verhaltens mit weiteren Störungen zu rechnen war, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam.

Friedrichshafen

Streit eskaliert

Nach einer handfesten Auseinandersetzung, die am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr in einem Restaurant in der Seestraße begann und sich über die Innenstadt bis zum Hafenbahnhof fortsetzte, ermittelt die Polizei nun strafrechtlich. Ein 57-Jähriger war aus bislang nicht näher bekannten Gründen im Lokal mit seiner 32-jährigen Bekannten aneinandergeraten, als beide gemeinsam mit einer Gruppe dort verweilten. Im Verlauf des Streits soll der Mann die 32-Jährige mehrfach geschlagen und getreten haben. Außerhalb der Gaststätte griff die 32-Jährige letzten Endes zu einem Aschenbecher, warf diesen in Richtung eines weiteren 26-jährigen Begleiters, beschädigte dessen Wagen mit einem Stein und ließ die Luft aus den Reifen. Sowohl der 57-Jährige als auch die 32-Jährige, die eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ablehnte, müssen nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Die Hintergründe des Streits sind derzeit nicht näher bekannt. Der Polizeiposten Altstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Überlingen

Unfallflucht

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Tankstelle in der Nußdorfer Straße einen geparkten Dacia Sandero beschädigt. Der Unfallverursacher, der den Sachschaden mutmaßlich beim unvorsichtigen Öffnen der Autotür verursacht hat, fuhr anschließend einfach davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Stadtbus streift Mauer

Mit dem Schrecken kamen der 34-jährige Fahrer und die sieben Fahrgäste eines Stadtbusses davon, als dieser am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr in der Ensisheimer Straße eine Mauer touchierte. In der Rechtskurve bei der Bahnüberführung schwenkte das Heck nach links aus und streifte an dem Mauerwerk entlang. Daraufhin gingen zwei Seitenscheiben des Busses zu Bruch. Am Fahrzeug wird der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt, die Mauer wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

