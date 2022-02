Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Mitarbeiter vereitelt Einbruch

Auf dem Weg zur Arbeit stellte der Mitarbeiter einer Bäckerei in der Lagerstraße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Person fest, die gerade damit beschäftigt war, mit einem Hebelwerkzeug eine Türe der Bäckerei zu öffnen. Der Angestellte sprach den Täter an und verfolgte diesen kurzzeitig, als dieser flüchtete, verlor ihn dann aber aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die im Anschluss verständigte Polizei führte nicht zum Erfolg. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen, Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 entgegengenommen.

Inzigkofen

Verkehrsunfall

Beim Befahren der Römerstraße kam am Dienstag gegen 14 Uhr der 79-jährige Fahrer eines Renault ohne erkennbaren Grund nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem neben der Straße geparkten Skoda zusammen. Der Skoda wurde durch den Renault über mehrere Meter verschoben, zum Stehen kam das Fahrzeug an der Dachrinne eines Gebäudes. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro beziffert, der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich für die eingesetzten Polizisten Anzeichen dafür, dass der Senior am Morgen verschriebene Medikamente eingenommen hatte, die mit ursächlich für das Fahrverhalten gewesen sein könnten. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme und stellten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und mit dem Einverständnis des 79-Jährigen den Führerschein sicher.

Meßkirch

Pkw fährt Bus auf

Ein toter Dachs auf der Fahrbahn sorgte am Dienstag gegen 5.45 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Rohrdorf und Engelswies für einen Verkehrsunfall, an dem ein Bus und ein Pkw beteiligt waren. Der 48-jährige Fahrer eines Linienbusses musste aufgrund des auf der Straße liegenden Tieres verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 32-jährige Ford-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Omnibus auf. Personen wurden bei der Kollision nicht verletzt, der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrt daher nach der polizeilichen Unfallaufnahme wieder fortsetzen. Um den Dachs kümmerte sich die Straßenmeisterei.

Scheer

Starkstromkabel entwendet

Mehrere Starkstromkabel im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags haben bislang unbekannte Personen aus einem Lagerplatz in der Straße "Im Olber" entwendet. Im Zeitraum von Samstag bis Dienstag verschafften sich die Täter Zugang zum Lagerplatz, indem sie ein Zaunabteil öffneten und transportierten das Diebesgut im Anschluss vermutlich mit einem Kleintransporter ab. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Parkhaus in der Lindenstraße ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Am Dienstag gegen 20 Uhr soll demnach eine dreiköpfige Personengruppe an eine sechsköpfige Personengruppe herangetreten sein, die sich mit ihren Autos im Parkhaus aufhielt. In der Folge entwickelte sich zwischen einzelnen Personen ein Streitgespräch über das Auspuffgeräusch eines der Fahrzeuge. Im Verlauf des Streits soll dann ein bislang unbekannter junger Mann einem 21-jährigen eine sogenannte Kopfnuss verpasst und anschließend auf das Dach eines der Fahrzeuge geschlagen haben, sodass dort eine Delle entstand. Anschließend entfernte sich die dreiköpfige Personengruppe von der Örtlichkeit. Der 21-Jährige und der 20-jährige Autobesitzer erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Wald

Autofahrerin will Traktor überholen

Ein Verkehrsunfall mit einem Traktor und einem Mercedes ereignete sich am Dienstag gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Wald und Reischach. An einer Einmündung wollte der 55-jährige Traktorfahrer nach links in den Drosselweg einbiegen und setzte hierzu den Blinker. Die nachfolgende 84-jährige Fahrerin eines Mercedes erkannte die Absichten des Traktorfahrers offensichtlich nicht und wollte das landwirtschaftliche Fahrzeug in diesem Moment überholen. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf der Mercedes nach links in den angrenzenden Acker abgewiesen wurde, ein Feldkreuz überfuhr und schließlich an einem Verkehrszeichen zum Stehen kam. Der 55-Jährige und die 84-jährige Unfallverursacherin blieben glücklicherweise unverletzt. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, der Sachschaden am Traktor beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell