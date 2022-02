Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.02.2022 Nach Sexualdelikt - zwei Tatverdächtige ermittelt

Sigmaringen (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Sigmaringen führten zu zwei 27- und 32-jährigen Männern, die unter dem dringenden Tatverdacht stehen, am 21.09.2021 im Bereich der Nepomukbrücke eine damals 49-jährige Frau sexuell missbraucht zu haben. Der 49-Jährigen war nach einem Schluck aus ihrer Getränkedose schwarz vor Augen geworden (siehe hierzu unseren Pressebericht vom 24.09.2021). Die weiteren Ermittlungen bestätigten den Verdacht einer Sexualstraftat. Die Auswertung der gesicherten Spuren am Tatort sowie eine detaillierte Personenbeschreibung durch das Opfer führten zu den beiden Tatverdächtigen, die die algerische Staatsbürgerschaft besitzen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen erließ das Amtsgericht Hechingen am Montag einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 32-Jährigen, der am Dienstagvormittag nach seiner Festnahme in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Der 27-jährige Tatverdächtige sitzt bereits seit November letzten Jahres aufgrund verschiedener Eigentumsdelikte in Untersuchungshaft.

Erster Staatsanwalt Ronny Stengel, Tel. 07471/944-0

Polizeioberkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Die Meldung des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.09.2021:

Sigmaringen

Polizei ermittelt nach möglichem sexuellen Übergriff

Wie erst gestern bei der Polizei angezeigt wurde, soll es in den Abendstunden des Dienstags zu einem möglichen sexuellen Übergriff am Donauufer nahe der Nepomukbrücke gekommen sein. Den Angaben einer 49-jährigen Frau zufolge habe diese dort auf einer Bank gesessen und ein Getränk konsumiert. Dabei sei sie von zwei jungen Männern angesprochen worden. Kurz danach habe sie erneut aus ihrer Getränkedose getrunken, woraufhin ihr schwarz vor Augen geworden und sie erst in der Nacht wieder zu sich gekommen sei. Aufgrund von Schmerzen am ganzen Körper habe sie sich zunächst zu einer Vertrauensperson und im Anschluss daran nach Hause begeben, um zu schlafen. Am gestrigen Donnerstag wandte sich die 49-Jährige dann an die Polizei, welche daraufhin im Bereich des mutmaßlichen Tatorts nach verwertbaren Spuren suchte, um einen möglichen Geschehensablauf zu rekonstruieren. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 17 Uhr, und Mittwochmorgen, 1 Uhr, die Personen im Bereich der Nepomukbrücke beobachtet oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell