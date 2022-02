Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Illegal hinterm Pkw-Steuer erwischt

Ohne Fahrerlaubnis und mutmaßlich unter Drogen war ein 35-jähriger Autofahrer am frühen Dienstagmorgen zwischen Markdorf und Kluftern unterwegs. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen kontrollierten den Wagen und stellten beim Fahrer typische Anzeichen, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten, fest. Da ein Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte und so den Verdacht nochmals unterstrich, musste der 35-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass die zuständige Behörde dem Mann die Fahrerlaubnis aufgrund vorausgegangener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aberkannt hatte. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Bundesstraße 30 zwischen Gerbertshaus und Friedrichshafen. Ein 46 Jahre alter VW-Fahrer war in Richtung Stadt unterwegs und erkannte zu spät, dass der Verkehr beim Seewaldkreisverkehr ins Stocken geraten war. Aufgrund seiner Unaufmerksamkeit fuhr er seinem 27-jährigen Vordermann auf, dessen Hyundai durch die wuchtige Kollision auf den Toyota eines 29-Jährigen aufgeschoben wurde. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf über 12.000 Euro beziffert. Der VW sowie auch der Hyundai mussten abgeschleppt werden.

Immenstaad

Lkw fährt Transporter auf

Kurze Unaufmerksamkeit eines 57-jährigen Lastwagenfahrers war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad. Die 37-jährige Lenkerin eines VW-Transporter bremste ihren Wagen aufgrund eines mit Sondersignal entgegenkommenden Rettungswagens ab und fuhr an den rechten Fahrbahnrand, um Platz zu schaffen. Der nachfolgende 57 Jahre alte Fahrer eines Kleinlastwagens erkannte die Situation zu spät, versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch eine wuchtige Kollision nicht mehr verhindern. Durch den starken Aufprall entstand am VW mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Am Lkw wird der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es auf der Bundesstraße aufgrund von kurzzeitigen Sperrungen bis 9.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Westlicher Bodenseekreis

17-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Mit rücksichtsloser Fahrweise hat ein 17-jähriger Heranwachsender am Montagabend versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Einer Streife des Polizeireviers Überlingen war in Bermatingen zunächst das defekte Rücklicht sowie ein falsches Kennzeichen an einem Opel aufgefallen, woraufhin sie die beiden Insassen und den Wagen näher überprüfen wollte. Auf die Anhaltesignale der Streife reagierte der 17-Jährige nicht wie gefordert, stattdessen beschleunigte er seinen Wagen. In der Folge raste er mit teils halsbrecherischer Geschwindigkeit und auffallend unsicherer Fahrweise davon. Während seiner Flucht über Ahausen, Baitenhausen, Grasbeuren, Buggensegel, Mimmenhausen, Stefansfeld, Untersiggingen, Grünwangen nach Markdorf, bei der er auch Feldwege nutzte, brach er zahlreiche Verkehrsregeln. Nur großem Glück dürfte es zu verdanken sein, dass nach derzeitigem Ermittlungsstand dabei keine Unbeteiligten gefährdet wurden. Nachdem mehrere Polizeistreifen zusammengezogen worden waren, stoppte das Fahrzeug schlussendlich im Bereich Markdorf, woraufhin der 17-jährige Fahrer und sein 16 Jahre alter Beifahrer zu Fuß in unterschiedliche Richtungen das Weite suchten. Während der Beifahrer nach kurzer Verfolgung von der Polizei gestoppt und vorläufig festgenommen wurde, konnte der Fahrer trotz intensiver Fahndung zunächst nicht mehr angetroffen werden. Beim 16-Jährigen fanden die Ermittler eine geringe Menge Betäubungsmittel, weshalb ihm nun strafrechtliche Folgen drohen. Den 17-jährigen Fahrzeugführer, der keine erforderliche Fahrerlaubnis hat, erwartet neben der Strafanzeige wegen des unerlaubten Fahrens unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Um den sichergestellten Opel kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Überlingen

Dieb überlistet Seniorin an Haustür

Einem dreisten Dieb ist eine 77-jährige Frau am Sonntagnachmittag zum Opfer gefallen. Angaben der Frau zufolge klingelte ein Unbekannter an ihrer Haustür, woraufhin sie öffnete, aber niemanden antreffen konnte. Zur gleichen Zeit bemerkte sie, wie ein Mann versuchte, von einem anderen Eingang in ihre Wohnung zu gelangen. Im weiteren Verlauf trat dieser, mit der Aussage dringend telefonieren zu müssen, ungefragt ins Haus ein und verließ dieses nach kurzem Aufenthalt im Wohnzimmer und der Küche wieder. Anschließend stellte die vollkommen überrumpelte 77-jährige Seniorin fest, dass ein dreistelliger Bargeldbetrag aus einem Geldbeutel gestohlen wurde. Den Unbekannten beschreibt die Frau als 35 bis 40 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank. Er hatte kurze dunkle Haare und war mit einem dunkelblauen, dünnen Pullover und einer Jeanshose bekleidet. Personen, die gegen 14.30 Uhr im Bereich der Straße "Goldbach" Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Türschloss zugeklebt

Das Schloss der Eingangstür eines Shisha-Geschäfts in der Franziskanerstraße haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen mit einer nicht näher bekannten Substanz verklebt und dadurch unbrauchbar gemacht. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Brandmelder eingedrückt

Unbekannte haben am Montag gegen 17.45 Uhr missbräuchlich den Brandmelder in einer Tiefgarage am Schlosssee eingeschlagen und dadurch einen Einsatz der Feuerwehr sowie der Polizei ausgelöst. Zu einem Brand oder einer Rauchentwicklung war es nicht gekommen. In unmittelbarer Nähe konnten bislang unbekannte Jugendliche beobachtet werden, die zügig das Weite suchten. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, sollen die Ermittlungen ergeben, die durch das Polizeirevier Überlingen geführt werden. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Ast auf Fahrbahn - Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Neufracher Straße ereignet hat. Der zur Unfallzeit in der Region herrschende Starkwind hatte dazu geführt, dass ein großer Ast abgebrochen und auf die Fahrbahn gefallen war. Ein 59-jähriger Audi-Fahrer bremste daraufhin stark ab. Der folgende 49 Jahre alte Mercedes-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Vito in das Audi-Heck. Am Wagen des Unfallverursachers entstand durch die wuchtige Kollision rund 8.000 Euro, am Audi etwa 7.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme musste die L 205 kurzzeitig voll gesperrt werden.

