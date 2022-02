Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Verkehrsüberwachung

Nach einer Verkehrsüberwachung, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Montagvormittag in der Bahnhofstraße durchgeführt haben, müssen mehrere Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeld rechnen. Insgesamt zehn Autofahrer nahmen am Straßenverkehr teil, ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben. Gegen die Betreffenden wurden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.

Sigmaringen

Etwa 35.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 10 Uhr in der Georg-Zimmerer-Straße ereignet hat. Der 22-jährige Fahrer eines VW wollte vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes über die Georg-Zimmerer-Straße auf den gegenüberliegenden Stadthallenparkplatz fahren. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah der Fahrzeuglenker die von rechts kommende und bevorrechtigte Fahrerin eines Mazda. In der Folge kollidierte der Unfallverursacher seitlich mit dem Mazda und schob diesen bis auf den angrenzenden Parkplatz der Stadthalle. Dort stieß der Mazda mit zwei weiteren geparkten Autos zusammen, an denen ebenfalls Sachschaden entstand. Während der 22-Jährige bei der Kollision unverletzt blieb, wurde die 27-jährige Mazda-Fahrerin leicht verletzt. Sie benötigte vor Ort jedoch keine medizinische Betreuung.

Hettingen

Auto kommt von Fahrbahn ab

Auf schneebedeckter Fahrbahn kam am Montag gegen 5.45 Uhr die 53-jährige Fahrerin eines Ford auf der Bundesstraße zwischen Hettingen und Gammertingen von der Fahrbahn ab. Beim Befahren einer Rechtskurve verlor die Fahrzeuglenkerin die Kontrolle über ihren Pkw und geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß die 53-Jährige mit einem entgegenkommenden Ford zusammen, dessen Fahrer seinerseits noch versucht hatte, auszuweichen. Anschließend kam der Ford neben der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Ausweichmanöver kollidierte der 47-jährige Ford-Fahrer mit einer Leitplanke, sodass an dem Fahrzeug ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro entstand. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit, hier entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Bad Saulgau

Fußgängerin übersieht Pkw

Leichte Verletzungen zog sich am Montag gegen 16.15 Uhr eine 55-jährige Fußgängerin zu, die in der Poststraße beim Überqueren der Fahrbahn einen Pkw übersehen hatte. Die 55-Jährige hatte offenbar lediglich auf den Verkehr, der aus Richtung Kreisverkehr kam, geachtet und übersah beim Betreten der Fahrbahn einen BMW, der aus Richtung Friedrichstraße auf den Kreisverkehr zufuhr. In der Folge dessen lief die Frau gegen das rechte Fahrzeugheck des Autos. Hierbei überrollte der BMW ihren Fuß. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die Fußgängerin durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen den 31-jährigen Fahrer eines Skoda. Zeugen hatten den Fahrer am Montag gegen 15 Uhr dabei beobachtet, wie er beim Einparken auf einem Parkplatz in der Kaiserstraße einen geparkten Fiat streifte. Hierbei wurde die Fahrzeugseite des Fiat zerkratzt und die Stoßstange aus der Halterung gedrückt. Im Anschluss an die Kollision stieg der 31-Jährige aus und begutachtete den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Anstatt die Polizei zu verständigen, versuchte der Unfallverursacher mit einer Flasche Wasser und einem Tuch, die sichtbaren Unfallbeschädigungen wegzuwischen. Anschließend verlies er mit seinen Beifahrern die Örtlichkeit zu Fuß, weshalb die Zeugen die Polizei verständigten.

Sigmaringen

Einbruch in Wettbüro

Nach einem Einbruch in ein Wettbüro, der sich in der Nacht von Montag auf den heutigen Dienstag in der Binger Straße ereignete, hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen übernommen. Zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr schlugen vermutlich mehrere Täter die verglaste Eingangstüre des Wettbüros ein und durchsuchten das Gebäude. Kurze Zeit später flüchteten die Unbekannten, nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute. Hinweise möglicher Zeugen nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

