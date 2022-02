Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 17 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 10.30 Uhr in der Jahnstraße. Die Jugendliche überquerte an der Kreuzung mit der Weißenauer Straße die Fahrbahn und wurde vom VW eines 57-Jährigen erfasst. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 17-Jährige in eine nahegelegene Klinik. Zeugenaussagen zufolge war die Fußgängerampel rot, als die Jugendliche die Straße überquert hat. Für den 57-Jährigen zeigte die Ampel indes Gelblicht an. Am VW entstand bei der Kollision Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Grünkraut

Hoher Sachschaden und eine verletzte Person bei Auffahrunfall

Rund 40.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag kurz nach 10 Uhr auf der B 32 ereignet hat. Eine 51-Jährige war in Richtung Wangen unterwegs und wollte mit ihrem Mercedes auf Höhe der Abzweigung "Atzenweiler" nach links abbiegen. Ein nachfolgender 59 Jahre alter Lkw-Fahrer erkannte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers auf. Die 51-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, ihr Wagen musste abgeschleppt werden.

Weingarten

Alkoholisiert am Steuer

Knapp zwei Promille Alkohol hatte ein 48 Jahre alter Autofahrer intus, als er am Montag kurz nach 20 Uhr im Stadtgebiet von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Den Beamten schlug bei der Kontrolle des Mannes bereits deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Eine Blutentnahme in einer Klinik, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Der 48-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Baienfurt

Polizei findet Betäubungsmittel

Nachdem ein 30 Jahre alter Mann am Sonntagmorgen von der Polizei in eine Fachklinik gebracht worden war (wir berichteten), fanden die Beamten in der Wohnung des Mannes knapp 50 Gramm Marihuana. Die Polizisten beschlagnahmten die illegalen Drogen und zeigten den 30-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an.

Hier unsere gestrige Pressemitteilung:

Baienfurt

Randalierer geht auf Polizisten los

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 30 Jahre alter Mann rechnen, der am Sonntagmorgen in der Straße "Rainpadent" Polizeibeamte beschimpft hat. Die Ermittler wurden gerufen, da der Mann randalierte. Gegenüber den eingetroffenen Beamten trat er vollkommen uneinsichtig auf und warf mit beleidigenden und drohenden Worten um sich. Die Polizisten brachten den Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine Fachklinik und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Bad Waldsee

Kleidercontainer ausgeräumt

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende vier Altkleidercontainer an der Ortsdurchfahrt von Gaisbeuren auf Höhe des Wertstoffhofs aufgebrochen und den Inhalt entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder deren Fahrzeug.

Wangen

Deutlich zu schnell unterwegs

Wie die Auswertung eines mobilen Geschwindigkeitsmessgeräts ergab, war am vergangenen Freitag ein Autofahrer auf der A 96 deutlich zu schnell unterwegs. Polizisten des Verkehrsdienstes Kißlegg hatten die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h im Bereich der Argentalbrücke zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Weißensberg überprüft. Hierbei brachte es der Fahrzeuglenker anstelle der erlaubten 120 km/h auf unrühmliche 230 km/h. Ihn erwartet nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Wolfegg

Mit Gegenverkehr kollidiert

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Montag kurz vor 7.30 Uhr in der Alttanner Straße. Ein 31 Jahre alter VW-Lenker verlor auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, wodurch das Heck ausbrach. Dabei kollidierte der VW mit dem Honda eines entgegenkommenden 25-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden von rund 11.000 Euro. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen kümmerte sich der Abschleppdienst.

Isny

Fahrzeuge kollidieren

Mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 54-jähriger Unfallbeteiligter nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 12.30 Uhr. Ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer hatte an der Kreuzung der Alemannenstraße mit der Arist-Dethleff-Straße die Vorfahrt des 54-jährigen VW-Lenkers missachtet. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand am BWM Sachschaden von rund 10.000 Euro, am VW ein solcher von etwa 20.000 Euro. Der 43-Jährige blieb unverletzt. Weil der VW nicht mehr fahrbereit war, wurde er vom Abschleppdienst aufgeladen.

Isny

Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag kurz nach 7.30 Uhr auf der B 12 ereignet hat, sucht der Polizeiposten Isny Zeugen. Weil ihr eigenen Angaben zufolge auf ihrer Fahrspur zwischen Großholzleute und Isny ein dunkler Kleinwagen entgegengekommen sei, musste eine 41-jährige Audi-Fahrerin ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte der Audi mit der Schutzplanke, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Die 41-Jährige blieb unverletzt. Da der Fahrer des Kleinwagens seine Fahrt unbeeindruckt fortsetzte, bittet die Polizei unter 07562/97655-0 Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Polizei sucht Zeugen nach Vorfall auf A 96

Ermittlungen wegen Nötigung haben Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg gegen einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer eingeleitet und bitten nun um Zeugenhinweise. Der Unbekannte war am Montag kurz nach 11 Uhr mit seinem dunklen BMW auf der A 96 in Fahrtrichtung Memmingen unterwegs, wo er zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd zunächst einem 55-jährigen VW-Lenker dicht auffuhr. Dieser befand sich zu dem Zeitpunkt auf der Überholspur hinter einem Lkw. Mittels Lichthupe versuchte der Unbekannte, den VW-Fahrer zum Spurwechsel zu bewegen. Im weiteren Verlauf setzte sich der BMW-Lenker auf der rechten Spur vor den VW und bremste den 55-Jährigen derart aus, dass dieser auf dem Standstreifen anhalten musste. Dort kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, nach der Unbekannte mit seinem Wagen mit SLS-Kennzeichen weiterfuhr. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 beim Verkehrsdienst Kißlegg zu melden.

