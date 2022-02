Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Mann von Unbekannten überfallen

Wegen des Verdachts eines Raubdelikts, das sich am Samstagmorgen im Stadtgebiet Friedrichshafen ereignet haben soll, ermittelt aktuell die Kriminalpolizei. Ein Passant hatte gegen 3.30 Uhr einen verletzten Mann in der Goethestraße liegend vorgefunden und daraufhin den Notruf gewählt. Rettungskräfte brachten den offenbar alkoholisierten 48-Jährigen zur Behandlung seiner schweren Kopfverletzung in eine Klinik. Im Laufe der folgenden Ermittlungen gab er gegenüber den Polizisten an, von drei Männern im Alter zwischen 20 und 25 Jahren niedergeschlagen worden zu sein. Zunächst hätten die jungen Männer nach Zigaretten gefragt. Als er dies ablehnte, sollen sie ihn angegriffen und mutmaßlich auch seine Rauchware sowie seinen Geldbeutel gestohlen haben. Angaben des Opfers zufolge trugen zwei der Tatverdächtigen schwarze Oberbekleidung, ein Dritter sei mit einem weißen Kapuzenpullover, hellblauen Baggy-Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen. Dieser hatte seitlich kurze- und oben längere blonde Haare, sowie einen 3-Tage-Bart.

Wie bekannt wurde, waren zwei bislang unbekannte junge Frauen in einem Pkw kurz vor der Tat auf eine vierköpfige Personengruppe aufmerksam geworden, in der sich auch das 48 Jahre alte Opfer befunden haben soll. Die beiden Zeuginnen sowie Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Diebstahl aus Umkleidekabine

Unbekannte haben sich am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr, während eines Jugend-Handballspiels, gewaltsam Zutritt zur Bodenseesporthalle verschafft und Kopfhörer, eine Powerbank sowie eine Musikbox aus einer Umkleidekabine gestohlen. Im Tatzeitraum waren mehrere unbekannte Jugendliche im Bereich des Nebeneingangs negativ aufgefallen. Ob diese in Verbindung mit der Tat stehen, kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Eriskirch

Taschendiebstahl

Opfer eines Taschendiebstahls wurde eine 52-jährige Frau am Samstagvormittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedrichshafener Straße. Die Frau hatte ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgestellt und nur wenige Augenblicke unbeaufsichtigt gelassen. Kurz darauf musste sie an der Kasse feststellen, dass Unbekannte ihr Portemonnaie gestohlen hatten. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen Diebstählen und rät dazu, Wertsachen immer körpernah in verschlossenen Taschen zu tragen. Lassen sie keine Handtaschen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück. Sollten sie Verdächtiges beobachten oder Opfer eines Diebstahls geworden sein, wählen Sie umgehend und möglichst ohne Zeitverzug den Notruf 110.

Friedrichshafen

Roller gestohlen und beschädigt zurückgelassen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte einen Motorroller aus einer Tiefgarage in der Oberhofstraße herausgeschoben und mehrere Meter weiter auf die Straße geworfen. Der angerichtete Sachschaden am Roller kann aktuell nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Oberteuringen

Mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Konsequenzen drohen einem 20-jährigen Autofahrer, der am Sonntagabend mutmaßlich unter Drogen mit seinem Wagen unterwegs war. Polizeibeamte waren auf den jungen Mann hinterm Steuer aufmerksam geworden und wollten ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 20-Jährige beschleunigte jedoch seine Fahrt und konnte erst an der Halteranschrift angetroffen werden. Den Polizisten ergab sich bei der Überprüfung des Mannes der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung. Da ein Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste der 20-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, kommt eine Anzeige auf ihn zu.

Deggenhausertal

Kaminbrand

Zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Lellwangen rückten am Sonntag gegen 14.30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr aus. Wie sich herausstellte, war es zu einem Kaminbrand gekommen. Die Feuerwehr konnte ein mögliches Übergreifen der Flammen auf die Wohnräume verhindern. In Absprache mit einem verständigten Schornsteinfeger brannte der Kamin kontrolliert aus, sodass weder Sachschaden entstand noch Personen verletzt wurden.

Owingen

Falscher Sohn bittet um Geldüberweisung - Betrugsversuch

Durch eine dreiste Masche haben Unbekannte am Sonntagabend versucht, einen Mann aus dem Bereich Owingen zu betrügen. Am Sonntagabend erhielt der 48-Jährige eine Nachricht über "WhatsApp" von seinem vermeintlichen Sohn, der sich mit einer unbekannten Telefonnummer meldete und mitteilte, dass er eine neue Handynummer habe. Im weiteren Verlauf gab der falsche Sohn an, dass er dringend eine Überweisung im vierstelligen Euro-Betrag veranlassen müsse. Unter dem Vorwand, aufgrund des neuen Mobiltelefons kein Zugriff auf das Online-Banking zu haben, übersandte er eine Kontonummer, auf die der 48-Jährige das Geld überweisen solle. Der Familienvater roch den Braten glücklicherweise rechtzeitig, überweis kein Geld und verständigte stattdessen die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen versuchten Betrugs. Immer wieder versuchen Betrüger mit raffinierten Maschen an das Geld ihrer oftmals lebensälteren Opfer zu gelangen und sind dabei immer wieder kreativ. Aus diesem Grund warnt die Polizei erneut und rät dazu, stets kritisch zu sein. Lassen sie sich von Unbekannten niemals unter Druck setzen und zur schnellen Überweisung von Geld verlocken - schon gar nicht, wenn sie das Konto nicht kennen. Überprüfen Sie auf anderen Wegen die Angaben der vermeintlichen Bekannten oder Verwandten. Sollten Sie dennoch Verdacht schöpfen einem Betrüger zum Opfer gefallen zu sein, wenden Sie sich umgehend an die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Weitere nützliche Informationen zum Thema Trickbetrug finden Sie im Internet auf der Seite der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter www.polizei-beratung.de.

