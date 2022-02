Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Baienfurt

Randalierer geht auf Polizisten los

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 30 Jahre alter Mann rechnen, der am Sonntagmorgen in der Straße "Rainpadent" Polizeibeamte beschimpft hat. Die Ermittler wurden gerufen, da der Mann randalierte. Gegenüber den eingetroffenen Beamten trat er vollkommen uneinsichtig auf und warf mit beleidigenden und drohenden Worten um sich. Die Polizisten brachten den Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine Fachklinik und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Wangen

Auto zerkratzt

Den Lack eines im Keplerweg geparkten Honda haben Unbekannte am Freitag zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr zerkratzt. Die Polizei Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Aulendorf

Taxi-Fahrer um mehrere hundert Euro geprellt

Um sich die Fahrtkosten im hohen dreistelligen Euro-Bereich zu sparen, versuchte ein 19-Jähriger in der Nacht auf Montag, einen Taxi-Fahrer zu prellen. Von München ließ er sich nach Aulendorf fahren und dort wenige Straßen von seiner eigentlichen Anschrift absetzen. Mit dem Vorwand, das Geld aus dem Haus holen zu müssen, schlich er sich davon. Anstatt zurückzukommen und seine offene Rechnung zu begleichen, legte er sich zuhause schlafen. Der Taxi-Fahrer, der sich den Vornamen gemerkt hatte, verständigte die Polizeibeamten, die den Heranwachsenden ausfindig machen konnten. Er gelangt nun wegen Erschleichens von Leistungen zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Weingarten

Trunkenheitsfahrt

Weil er sich deutlich alkoholisiert hinters Steuer seines Wagens gesetzt hat und durch Weingarten fuhr, muss sich ein 57-jähriger Mann nun strafrechtlich verantworten. Polizeibeamte stellen bei der Kontrolle des Autofahrers am Sonntagvormittag anhand eines Atemalkoholtests über 2,5 Promille fest. Für den 57-Jährigen folgte die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, beschlagnahmten seinen Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Leutkirch

Auto beschädigt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Leutkirch aufgenommen, nachdem bislang unbekannte Personen im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag die Heckscheibe eines Autos zerstörten, das auf einem Parkplatz in der Lindenstraße abgestellt war. Hinweise möglicher Zeugen werden unter Tel. 07561/8488-0 entgegengenommen.

Wangen im Allgäu

Reifen zerstochen

Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung muss ein 48-Jähriger rechnen, der zwischen Samstag und Sonntag den Hinterreifen eines Pkws im Sigmannser Weg mit einem spitzen Gegenstand zerstochen hat. Der Tatverdächtige hatte nach einem Streit gegenüber einer 29-Jährigen bereits angekündigt, die Reifen ihres Fahrzeugs zu zerstechen. Glücklicherweise bemerkte die 29-Jährige den Schaden vor Fahrtantritt.

Isny

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen ein Verkehrszeichen in der Straße "Burgplatz" gefahren, sodass das Verkehrszeichen samt Betonfundament herausgerissen wurde. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen hat daher die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Zeugenhinweise.

Vogt

21-Jähriger stört auf Geburtstagsfeier

Deutlich über die Stränge geschlagen hat ein 21-Jähriger, der nach einer Geburtstagsfeier in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Finkenweg wohl mit mehreren Anzeigen rechnen muss. Der mit über zwei Promille alkoholisierte junge Mann soll auf der Feier mehrere Gegenstände beschädigt, zwei Personen körperlich angegangen und eine Person verbal bedroht haben. Aufgrund der starken Alkoholisierung und dem Verdacht, dass der 21-Jährige zudem illegale Substanzen zu sich genommen haben könnte, wurde er unter polizeilicher Begleitung durch den Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zu den einzelnen strafrechtlichen Vorwürfen dauern aufgrund der teils noch unklaren Sachlage derweil an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell