Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisierter Mann bedroht Mitarbeiter

Am Sonntag gegen 20.30 Uhr betrat ein 39-Jähriger ein Schnellrestaurant in der Straße "In der Au" und bat zwei Angestellte darum, ihn nach Hause zu fahren. Um seinem Begehren Nachdruck zu verleihen, gab der stark alkoholisierte Mann an, dass er bewaffnet sei. Als der Mitarbeiter und seine Kollegin die Polizei verständigten, flüchtete der 39-Jährige. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung wurde der Mann von den Beamten im Nahbereich aufgegriffen und einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei fanden die Polizisten keine Waffen. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige auf das Polizeirevier verbracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung.

Gammertingen / Bronnen

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntag gegen 9.30 Uhr der 30-jährige Fahrer eines VW bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 an einer Brücke bei Bronnen zu. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der Fahrzeuglenker aus Richtung Gammertingen kommend alleinbeteiligt mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der scharfen Rechtskurve geradeaus von der Fahrbahn ab und durchbrach das Brückengeländer auf mehreren Metern. In der Folge stürzte der VW etwa 1,5 Meter in die Tiefe, prallte dort auf und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der 30-Jährige wurde bei der Kollision im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Der VW wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.

Sigmaringen

Kleinkind schließt sich in Auto ein

Eine Zweijährige, die sich auf einem Parkplatz in der Hauptstraße vor den Augen ihrer Mutter aus Versehen in einem Auto eingeschlossen hatte, rief am Sonntag gegen 16.30 Uhr die Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Während die Feuerwehr zunächst versuchte, das Fahrzeug ohne Beschädigung zu öffnen, entschied sich die 2-Jährige vermutlich dazu, dass ihr das genügend Sonntagmittags-Unterhaltungsprogramm gewesen ist, und schaffte es, ein Fenster von innen zu öffnen. Das kleine Abenteuer überstand das Kind unverletzt.

Herbertingen

Verkehrskontrolle

Ohne Versicherungskennzeichen und offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geriet am Sonntagnachmittag der 24-jährige Fahrer eines E-Rollers in der Steigstraße in eine Verkehrskontrolle. Aufgrund von Anzeichen, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten, führten die Polizisten mit dem Rollerfahrer einen Drogenvortest durch, welcher positiv auf Cannabis verlief. Sollte sich das Ergebnis bei der Auswertung der ärztlich entnommenen Blutprobe bestätigen, muss der 24-Jährige neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss rechnen. Die Fahrt mit dem Elektroroller durfte er nicht fortsetzen.

Mengen

Mit 3 Promille in Polizeigewahrsam

Nachdem es in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgrund von Streitigkeiten bereits zum zweiten Polizeieinsatz in einer Wohnung im Stadtgebiet gekommen ist, musste ein 46-Jähriger die Polizisten auf das Polizeirevier Bad Saulgau begleiten. Da der mit etwa 3 Promille alkoholisierte Mann Schwierigkeiten hatte, sich an die Nachtruhe zu halten und dadurch weitere Streitigkeiten in der Wohnung absehbar waren, musste er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Für die Kosten der Übernachtung muss er aufkommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell