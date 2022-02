Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Beuron

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Samstagabend gegen 17:50 Uhr wurde einem Motorradfahrer eine leichte Linkskurve zum Verhängnis, als er die L 277 in Richtung Beuron befuhr. In der Linkskurve kam der 38-jährige Lenker einer Yamaha von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde beim Motorradfahrer festgestellt, dass er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Auf Grund dessen wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell