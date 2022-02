Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Langenargen

Alkoholfahrt endet in der Wiese

Glück im Unglück hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag der 37-jähriger Fahrer eines VW Golfs, als er auf der K 7706 von Langenargen in Richtung Oberdorf fuhr. Auf Grund seiner deutlichen Alkoholisierung kam der Fahrer gegen 23:45 Uhr von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Verkehrszeichen und kam anschließend in der Wiese zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht und kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Golf entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Des Weiteren wurde beim Fahrer eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Friedrichshafen

Mann von Personengruppe zusammengeschlagen

Eine bislang unbekannte Tätergruppe schlug am Samstagabend gegen 19:20 Uhr, auf dem Bahnhofsplatz, auf einen 27-jährigen Mann ein. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern, hierbei wurde der Geschädigte durch Schläge und Tritte am Oberkörper verletzt. Des Weiteren sprühte ihm ein unbekannter Täter Pfefferspray in die Augen. Nachdem Zeugen die Polizei verständigten, flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Zeugen welche weitere Angaben zum Tathergang machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541-7010 zu melden.

Überlingen

Scheibe eingeworfen

Unbekannte Täter warfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23:00 und 24.00 Uhr, mit einem Stein eine Scheibe in einem Wettbüro in der Poststraße ein. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen welche sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551-8040 zu melden.

Überlingen

Vandalismus an Laternenschirmen

Unbekannte Täter zerstörten vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, auf dem Gelände der Burgbergschule mehrere Laternenschirme. Die Täter zerschlugen die Laternenschirme mit einem spitzen Gegenstand. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Überlingen unter der Telefonnummer 07551-8040 zu melden.

Uhldingen

Wirt beleidigt Polizeibeamte

Als die eingesetzten Polizeibeamten am frühen Sonntagmorgen zum wiederholten Mal zu einer Ruhestörung in einer Gaststätte in der Aachstraße anfuhren, wurden sie vom 57-jährigen Wirt der Gaststätte beleidigt. Grund für die Beleidigungen dürfte gewesen sein, dass die Beamten eine Party, mit 10 Gästen, auflösten, nachdem der Tatverdächtige dies nicht tat. In erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung, sowie eine Mitteilung an die Gaststättenbehörde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell