Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gruppe junger Männer schlagen auf Mann ein

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern kam es am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:30 Uhr, in der Adlerstraße. Nach den Angaben der Zeugen schlug eine 7 bis 10köpfige Gruppe junger Männer auf einen 30-jährigen Mann ein. Als die Zeugen die Polizei verständigten, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung leicht im Gesicht verletzt. Über die Tätergruppe konnten die Zeugen angeben, dass alle Beteiligten ca. 20 Jahre alt waren, schwarz gekleidet und mit osteuropäischem Akzent sprachen. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Ravensburg

Mann am Boden mit dem Fuß getreten

Erhebliche Verletzungen erlitt ein 21-jähriger Mann am Sonntagmorgen, gegen 01:05 Uhr, auf dem Marienplatz. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde der Geschädigte von einem 42-jährigen Tatverdächtigen niedergeschlagen und als dieser am Boden lag mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Durch den Fußtritt erlitt der junge Mann einen Kieferbruch und weitere Verletzungen an den Zähnen. Der Tatverdächtige war zur Tatzeit deutlich alkoholisiert und wurde auf Grund dessen und seiner hohen Aggressivität in Gewahrsam genommen. Gegen diese Maßnahme setzte er sich zur Wehr und betitelte die eingesetzten Beamten mit mehreren Kraftausdrücken.

Ravensburg

Männer schlagen mit Baseballschlägern aufeinander ein

Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr schlugen fünf Männer, im Alter von 18 - 34 Jahren, in der Storchenstraße gegenseitig aufeinander ein. Aus beiden Gruppierungen heraus war jeweils ein Täter mit einem Baseballschläger bewaffnet. Alle Beteiligten erlitten hierbei mittelschwere Verletzungen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus zu Untersuchung. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Fleischwangen

Verkehrsunfall / Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, gegen 17:50 Uhr, befuhr der 45-jährige Rollerfahrer mit seiner Vespa den Gemeindeverbindungsweg von Fleischwangen in Richtung Schnaidhöfe. Vermutlich in Folge eines Fahrfehlers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Da der Rollerfahrer zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Auf Grund dessen wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell