Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall fordert zwei leicht Verletzte und hohen Sachschaden

Am Samstagmorgen um 08:45 Uhr ereignete sich an der Einmündung Ulmer Straße / Ravensburger Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 31-jähriger BMW-Fahrer die Ulmer Straße. An der Einmündung zur Ravensburger Straße hielt er zunächst an. Auch der 67-jährige Fahrer eines Nissan Quasqai, der aus Richtung Weingarten die Ravensburger Straße befuhr, hielt an der eingeschalteten Lichtzeichenanlage an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhren beide Pkws gleichzeitig an und kollidierten im Einmündungsbereich. In der weiteren Folge kam der 3er BMW von der Fahrbahn ab, überfuhr den Fuß- und Radweg, kam anschließend auf das Gelände der nebenliegenden Gewerbeschule. Hier riss er einen Wasserhydranten aus der Verankerung und ein Dach eines Zweiradabstellplatzes ab. Schlussendlich kam er ca. 40 - 50 Meter von der Fahrbahn entfernt im Bereich der schulischen Zweiradabstellplätze zum Stehen. Da sich durch die Wucht der Kollisionen keine der Fahrzeugtüren am BMW mehr öffnen ließen, musste die verständigte Feuerwehr den Mann aus seinem Fahrzeug bergen. Er war alleine in seinem Auto unterwegs und erlitt nach bisherigem Stand nur leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Auch der Nissan-Fahrer erlitt nur leichtere Verletzungen. Er war ebenfalls alleine in seinem Auto unterwegs. Durch das Unfallgeschehen entstand geschätzter Sachschaden am Wasserhydrant von 3000 Euro, am Dach der Zweiradabstellplätze von 100 000 Euro, am Nissan 20 000 Euro und am BMW 4000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle, zur Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme musste der Verkehr im Bereich der Unfallstelle durch die Polizei bis 11:10 Uhr umgeleitet werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Neben der Polizei waren mehrere Rettungswägen und die Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

