Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter beschädigt mehrere Autos

Bisher unbekannte Täter traten in der Nacht von Freitag auf Samstag an mindestens sechs, am Fahrbahnrand der Straße Am Rosenhag parkend abgestellte Autos die Außenspiegel ab. Ersten Schätzungen nach entstand hierbei ein Gesamtschaden von 1400 Euro. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell