Ravensburg

Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag, um 18:10 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Ravensburg Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung bei einem 31-jährigen VW-Fahrer fest. Den Autofahrer kontrollierten die Beamten in der Straße An der Bleicherei. Dabei ergaben sich deutliche Hinweise, dass der Mann zuvor eine nicht unerhebliche Menge an alkoholischen Getränken konsumiert haben dürfte. Seinen Führerschein musste er vor Ort abgeben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen ihn eingeleitet.

Ravensburg

Sicherungseinrichtung beschädigt

Jugendliche beschädigten am Freitag, um 20:30 Uhr in einem Marken-Discounter in der Schützenstraße eine Sicherungseinrichtung. Die 5 männlichen Jugendlichen verhielten sich nach Zeugenaussagen zuvor schon laut und provokativ in den Verkaufsräumen. Beim Verlassen des Marktes trat einer aus der Gruppe gegen die Sicherungseinrichtung am Ausgang, wodurch diese erheblich beschädigt wurde. Noch vor Eintreffen der verständigten Polizei, gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam in eine Sportgaststätte in der Brühlstraße ein. Die Täter betraten nach bisherigen Ermittlungen mehrere Räume und öffneten verschiedene Behältnisse. Die Täter flüchteten unerkannt, als der Gaststättenbetreiber, durch die Geräusche aus seiner bereits geschlossenen Wirtschaft aufgeschreckt, die Räume betrat. Zu eventuell erlangtem Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Freitag, gegen 15:00 Uhr kam es auf der BAB 96 an der Anschlussstelle Leutkirch-West in Fahrtrichtung Memmingen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Autos erheblich beschädigt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wechselte ein 40-jähriger Audi-Fahrer von der rechten auf die linke Fahrspur. Hier kam es dann zur Kollision mit einem herannahenden Daimler-Benz eines 46-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in die Mittelleitplanke geschleudert. Ein verständigtes Abschleppunternehmen schleppte beide Fahrzeuge von der Autobahn ab. Der entstandene Sachschaden an den Pkws wird auf je 10 000 Euro, der an der Leitplanke auf 1 000 Euro geschätzt. Die unfallbeteiligten Personen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses.

Leutkirch

Überladener Lkw aus dem Verkehr gezogen

Der Verkehrsdienst kontrollierte am Freitag, um 14:20 Uhr auf der A96 an der Anschlussstelle Leutkirch-West einen Lkw. Wie sich bei einer Wiegung des in Polen zugelassenen Lkw herausstellte, war dieser um mehr als 70 % überladen. Das Wiegeergebnis ergab knapp über 6 Tonnen, bei erlaubten 3,5 Tonnen. Die Weiterfahrt war somit nicht mehr möglich. Der 34-jährige, aus Polen stammende Lkw-Fahrer musste zur Sicherung des eigeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Sicherheitsleistung von beinahe 500 Euro hinterlegen und das Übergewicht auf einen anderen Lkw umladen.

Leutkirch

Herrenloser Roller aufgefunden

Seinen Besitzer/ seine Besitzerin sucht ein Kleinkraftroller, der am Freitagnachmittag in der Wangener Straße aufgefunden wurde. Nach Angaben von Anwohnern stehe der weiß-blau-rote Roller der Marke Beeline bereits seit mehreren Tagen unbewegt an der Örtlichkeit. Da die Polizei den Eigentümer bisher nicht ermitteln konnte, wird dieser gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch

Tätliche Auseinandersetzung

Am frühen Samstagmorgen in der Zeit zwischen 04:30 - 05:30 Uhr kam es in der Oberen Vorstadtstraße zu mehreren Auseinandersetzungen und demzufolge zum Einsatz mehrerer Polizeistreifen. Die Hintergründe einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19- und einem 21-jährigen Mann sind bisher noch unklar und Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Der 21-Jährige zeigte sich gegenüber der Polizei derart uneinsichtig und aggressiv, dass er letztlich zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Leutkirch verbracht werden musste, wo er wenig später durch Verwandte abgeholt wurde. Der Mann dürfte erheblich unter Alkoholeinwirkung gestanden haben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt bei den Auseinandersetzungen niemand ernsthafte Verletzungen.

Vogt

Arbeiter verschüttet und schwer verletzt

Zwei Arbeiter führten am Freitagnachmittag Baggerarbeiten für einen ortsansässigen Fischereiverein an einem Weiher in Mosisgreut aus. Den bisherigen Erkenntnissen nach baggerten die 41 und 51 Jahre alten Männer einen 2,5 Meter tiefen Ablaufkanal aus. Bei Sicherungsarbeiten in dem ausgebaggerten Kanal rutschte um 16:30 Uhr Erdreich nach und verschüttete den 51-jährigen Mann bis zum Hals mit Erde. Die ersten eigenen Rettungsversuche der Männer schlugen fehl, so dass die Freiwillige Feuerwehr Vogt und der Rettungsdienst verständigt wurden. Nach einem mehrstündigen Rettungseinsatz transportierte ein Rettungshubschrauber den Mann in ein Krankenhaus. Nach dem Kenntnisstand von Freitagabend erlitt der Mann mehrere Knochenbrüche. Die Feuerwehr war mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 21 Personen vor Ort.

