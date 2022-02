Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Teenager schläft in Zug ein

Zu einem Teenager, der in einem Zug in der Bahnhofstraße eingeschlafen ist und auf Ansprache nicht reagierte, wurden Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstag gegen 23.30 Uhr gerufen. Bei der Überprüfung vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 17-Jährige eine Kleinmenge Marihuana und mehrere Medikamente bei sich führte. Um gesundheitliche Probleme auszuschließen, brachte der Rettungsdienst den jungen Mann schließlich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Hinsichtlich des Besitzes der Betäubungsmittel muss der 17-Jährige mit einer Anzeige rechnen.

Sigmaringen

Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der B 313 an der Auffahrt zur L 456 ereignet hat. An der Auffahrt musste der 49-jährige Fahrer eines VW verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der nachfolgende 18-jährige Lenker eines Audi offensichtlich zu spät und fuhr auf den VW auf. Der 49-Jährige klagte im Anschluss an die Kollision über Schmerzen, eines Rettungsdienstes bedurfte es allerdings nicht.

Pfullendorf

Betrunken Unfall verursacht

Mit einem Atemalkoholwert von etwa zwei Promille hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1 Uhr ein 34-jähriger Seat-Fahrer am Kreisverkehr Franz-Xaver-Heilig-Straße / Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Fahrzeuglenker kam in der in der Franz-Xaver-Heilig-Straße von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Fahrzeug auf den dortigen Verkehrsteiler. Hier überfuhr der 34-Jährige ein Verkehrszeichen und kam nach einigen Metern an einem weiteren Verkehrszeichen zum Stehen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Aufgrund des hohen Atemalkoholwerts musste der Unfallverursacher die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des 34-Jährigen. Durch den Unfall entstand an dem Seat wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, der übrige Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Ostrach

Brand in Mehrfamilienhaus

Zu dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmsdorfer Straße wurden am Donnerstag gegen 16 Uhr die Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gerufen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist offensichtlich ein Sofa auf der Terrasse einer Wohnung aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Im weiteren Verlauf beschädigte das Feuer auch die Fassade des Gebäudes, ein weiteres Ausbreiten des Brandes konnte von der Feuerwehr jedoch verhindert werden. Ein Nachbar und der Wohnungseigentümer hatten den Brand zuvor bemerkt und zunächst versucht, diesen mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch zu löschen. Hierbei atmeten sie Rauchgase ein, weshalb sie durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht wurden. Die übrigen Bewohner verließen das Gebäude und blieben unverletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

