Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Betrüger, die sich am Telefon als vermeintliche Polizeibeamte ausgaben, haben Mitte dieser Woche erneut zahlreiche Bürger belästigt. Den Opfern, vorwiegend lebensältere Menschen aus dem westlichen Bodenseekreis, berichteten die angeblichen Ermittler, dass Einbrecher geschnappt worden seien. Bei den festgenommenen Ganoven habe man nun eine Liste mit mehreren Namen, die als potenzielle Einbruchsziele in Frage kommen, aufgefunden. In der hinlänglich bekannten Masche geht es den Anrufern im weiteren Gesprächsverlauf meist darum, Informationen über vorhandene Wertsachen und das Vermögen herauszufinden. Sie gaukeln ihren Opfern vor, die Wertsachen können bei der Polizei sicher verwahrt werden. Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Opfer dazu hinreißen lassen, ihr in Gefahr geglaubtes Erspartes an einen Fremden zu übergeben.

Bislang wurden bei den Betrugsversuchen am Mittwoch und Donnerstag keine Fälle polizeilich bekannt, bei denen es zu einer Geldübergabe kam. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich vor dieser Betrugsmasche und rät dazu, Angehörige zu sensibilisieren. Die Polizei würde niemals am Telefon nach Ihrem Vermögen fragen, oder dieses in Verwahrung nehmen. Sollten sie den Verdacht schöpfen, einem Betrüger aufgesessen zu sein, legen sie den Hörer auf! Wählen sie im Anschluss selbst die Nummer der nächsten Polizeidienststelle oder in dringenden Fällen den Notruf unter 110, lassen Sie sich in derartigen Fällen von den Betrügern nicht weiterverbinden. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder erhalten sie persönlich bei ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Ihrer Nähe (www.polizei-beratung.de/opferinformationen/beratungsstellensuche).

Friedrichshafen

Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag gegen 16 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Riedleparkstraße / Charlottenstraße, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein Taxi-Fahrer musste beim Verlassen des Kreisverkehrs am Fußgängerüberweg halten. Ein älterer Audi-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Nach einem kurzen Gespräch der Beteiligten setzte sich der Taxifahrer in seinen Wagen, um die Zentrale zu informieren. Währenddessen verließ der Verursacher einfach die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Flüchtige wird als etwa 70 Jahre alt, rund 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte dünnes graues Haar und einen 3-Tage-Bart. Zeugenaussagen zufolge habe der Mann gezittert und kein Wort gesprochen. Die Ermittler schließen eine Demenzerkrankung als Ursache für die Flucht nicht aus. Am Taxi entstand rund 1.500 Euro Sachschaden, der schwarze Audi des Flüchtigen dürfte an der Fahrzeugfront beschädigt worden sein. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Langenargen

Gefundenes Handy unterschlagen und zum Verkauf angeboten

Nachdem ein Mann das verloren gegangene Mobiltelefon seiner Frau auf einer Online-Verkaufsplattform wiedererkannt hat, ermittelt nun die Polizei wegen Hehlerei. Wie die Nachforschungen ergaben, hatte ein strafunmündiges Kind das Smartphone Ende Januar im Bereich Langenargen gefunden. Anstatt es beim Fundamt abzugeben oder seinen Fund bei der Polizei zu melden, versuchte er, das Gerät, gemeinsam mit seinem 17-jährigen Bruder, im Internet zu verkaufen. Der Mann stieß bei seinen Recherchen auf das Inserat, vereinbarte ein Treffen mit den beiden Minderjährigen und fand schnell heraus, dass es sich bei dem angebotenen Telefon um das seiner Frau handelte. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun ein Ermittlungsverfahren gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet hat.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Auf 9.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstag gegen 11.15 Uhr an der Kreuzung der L 333 mit der K 7716 entstand. Ein 65-jähriger VW-Fahrer wollte die Neukircher Straße von Laimnau kommend überqueren und übersah dabei den aus Neukircher Richtung nahenden 60 Jahre alten Mercedes-Vito-Fahrer. Bei der folgenden Kollision im Kreuzungsbereich wurde niemand verletzt.

Immenstaad

Von Fahrbahn abgekommen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 13.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Gehrenbergstraße. Eine 44-jährige Autofahrerin erschrak sich, als durch den starken Wind ein größerer Ast gegen ihren Nissan geweht wurde, kam in der Folge von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Während am Schild lediglich mehrere hundert Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Wagen der 44-Jährigen auf rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Alkoholisiert unterwegs

Mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr muss eine 42-jährige Frau rechnen, die am Donnerstag gegen 18.30 Uhr im Bereich Markdorf von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Die Beamten wurden auf die Frau aufmerksam, da diese augenscheinlich mit ihrem Wagen liegen geblieben war. Bei der Hilfe, den Wagen abzusichern, fielen den Polizisten zahlreiche alkoholische Getränke im Pkw auf und veranlassten bei der vollkommen aufgelösten 42-Jährigen einen Atemalkoholtest. Nachdem dieser knapp 2 Promille anzeigte, brachten sie die Frau in eine Klinik, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

