Aichstetten / A 96

Lkw übersieht Pkw

Beim Spurwechsel auf der A 96 in Fahrtrichtung München übersah am Donnerstag gegen 14.45 Uhr der 56-jährige Fahrer eines Lkw einen links neben sich befindlichen Pkw, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Auf Höhe des Beschleunigungsstreifens der Anschlussstelle Aichstetten wollte der 56-Jährige einem anderen Lkw die Auffahrt auf die Autobahn ermöglichen und wechselte deshalb von der rechten auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er einen von hinten auf der linken Fahrspur heranfahrenden VW Passat und kollidierte mit diesem seitlich. Im weiteren Verlauf kollidierte der VW noch mit der Mittelleitplanke und beschädigte dort vier Segmente. Die beiden 56-jährigen und 52-jährigen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt und konnten ihre Fahrzeuge auf dem Pannenstreifen zum Stehen bringen. Während an dem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand, wird der Sachschaden beim Sattelzug auf etwa 500 Euro geschätzt. Eine Sperrung der A 96 war nicht vonnöten.

Ravensburg

Fahrzeug zu laut

Bei einer Verkehrskontrolle, die Polizisten der Verkehrspolizei Ravensburg am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Gartenstraße durchführten, wurde auch die Lärmemission in den Blick genommen. Da sich der VW eines 18-Jährigen offenbar akustisch erheblich von dem übrigen Verkehr abhob und vom Serienzustand abwich, haben die Beamten genauer nachgemessen. Dabei stellten sie fest, dass das Fahrzeug den gesetzlichen Grenzwert von 81 Dezibel deutlich überschreitet. Dies hatte die Sicherstellung des Fahrzeugs und eine TÜV-Vorführung zur Folge. Zusätzlich muss der 18-Jährige mit einem Bußgeld rechnen.

Ravensburg

Verkehrsunfallflucht - Die Polizei bittet um Hinweise

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit hat das Polizeirevier Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Freitag, 0.30 Uhr, vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen Skoda gestreift, der in der Marienplatztiefgarage geparkt war. Der Unfallverursacher hinterließ an dem beschädigten Fahrzeug auf einem Papiertaschentuch geschrieben einen Vornamen sowie die vermeintliche Handynummer und verließ anschließend die Unfallstelle ohne sich weiter um den Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Wie sich herausstellte, existiert die angegebene Mobilfunknummer nicht. Anhand der Spurenlage könnte es sich bei dem Unfallfahrzeug um ein rotes Auto gehandelt haben.

Wangen im Allgäu

Metallschild beschädigt

Am Mittwoch oder Donnerstag besprühten bislang unbekannte Täter ein Metallschild, das als Weg-Kartenübersicht im Oskar-Farny-Weg angebracht war, mit blauer Farbe und rissen dieses vollständig aus der Verankerung. Hierdurch verursachten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Pkw beschädigt und geflüchtet

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 12.45 Uhr an einem auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums in der Siemensstraße abgestellten Mitsubishi hinterlassen hat. Der Beschädigung zufolge dürfte der Schaden durch eine aufgestoßene Fahrzeug-Tür entstanden sein. Der Verursacher suchte das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Wangen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Waldburg - Hannober

Erneut in Kirche eingebrochen

Nur wenige Tage nach dem Einbruch in die Kirche St. Cassian (wir berichteten am 15.02.2021) hat sich mutmaßlich der gleiche Täter erneut unerlaubt Zutritt verschafft. Die zweite Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen. Er riss die Spanplatten, die aufgrund des letzten Einbruchs vor den zerstörten Fenstern angebracht waren, weg. Er durchsuchte erneut mehrere Behältnisse und entwendete dem jetzigen Ermittlungsstand zufolge ein Velum (liturgisches Kelchtuch) und den Deckel eines Kelches. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 150 Euro, der Sachschaden auf rund 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Unsere Meldung vom 15.02.2021:

Einbrecher richtet in Kirche hohen Sachschaden an - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Fenster der Kirche St. Cassian aufgebrochen und sich so unerlaubt Zutritt verschafft hat, ermittelt nun der Polizeiposten Vogt. Der Einbrecher kletterte zuvor über ein Baugerüst und versuchte, einen 40 kg schweren Tresor aus der Kirche zu stehlen. Nachdem sein Vorhaben scheiterte, ergriff er die Flucht. Der Unbekannte richtete mehrere tausend Euro Sachschaden an. Der Wert des Diebesguts, mehrere FFP2-Masken und Hostien, fällt hingegen gering aus. Da die Kirche an einer vielbefahrenen Kreuzung liegt, erhoffen sich die Ermittler Hinweise von Zeugen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, unter Tel. 07529/97156-0 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Weingarten

Zu schnell unterwegs

Ein empfindliches Bußgeld kommt auf mehrere Autofahrer zu, die am Donnerstagabend deutlich zu schnell in der Ravensburger Straße unterwegs waren. Die knapp 70 km/h eines 35-jährigen Dacia-Lenkers konnten nur durch einen 20-Jährigen getoppt werden, der noch schneller in die Messstelle der Polizeibeamten fuhr und damit unrühmlicher Spitzenreiter war. Da der Ford-Fahrer selbst angab, bereits vor kurzer Zeit in ähnlicher Weise negativ aufgefallen zu sein und er zudem noch in der Probezeit ist, droht ihm, neben dem Bußgeld im dreistelligen Euro-Bereich, eine Führerschein-Nachschulung. Geschwindigkeit ist neben Ablenkung und Alkohol/Drogen am Steuer mit eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle. Die Fahrer setzen mit ihrem rücksichtslosen Verhalten oft nicht nur das eigene, sondern auch das Leben anderer Verkehrsteilnehmer fahrlässig aufs Spiel. Aus diesem Grund legt die Polizei auch weiterhin ein großes Augenmerk auf die Verkehrssicherheitsarbeit.

Weingarten

Brandalarm

Angebranntes Toastbrot war am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr die Ursache für den Einsatz der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in einem Pflegeheim in der Keplerstraße. Die 80-jährige Bewohnerin warf den rauchenden Toaster kurzerhand in einen Stoffbeutel, der daraufhin zu brennen begann. Wehrleute löschten die Stofftasche. Es entstand kein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

