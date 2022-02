Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrugsmasche: Gewinnversprechen

Auf ein falsches Gewinnversprechen ist Anfang dieser Woche ein 56-jähriger Mann aus dem Bereich Friedrichshafen hereingefallen. Gleich mehrfach riefen die Betrüger bei dem Mann an und beglückwünschten ihn zu einem fünfstelligen Lotteriegewinn. Für die Übergabe des Geldes seien lediglich noch Notarkosten und Gebühren in Höhe von mehreren hundert Euro zu bezahlen. Gutgläubig kam er dieser Forderung nach, kaufte Wertkarten in einem Supermarkt und übermittelte die Codes am Telefon. Als daraufhin weitere Vorauszahlungen gefordert wurden, schöpfte er Verdacht, Betrügern aufgesessen zu sein. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs und warnt erneut vor dieser Masche. Lassen Sie sich nicht von der Aussicht auf einen hohen Gewinn blenden. Geben sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten! Geben Sie niemals persönliche Informationen heraus und verständigen Sie die Polizei, wenn Sie glauben, Opfer von Betrügern geworden zu sein. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541/3614251.

Friedrichshafen

Betrugsmasche: Romance-Scamming

Einen vierstelligen Euro-Betrag hat ein 79 Jahre alter Mann aus dem Bereich Friedrichshafen an Betrüger überwiesen. Mitte Dezember letzten Jahres lernte der Mann eine Person über eine Internetplattform kennen, die recht schnell vorgab, ihn zu lieben und ihn in Deutschland besuchen zu wollen. Für die Einreise aus ihrem Heimatland benötige sie jedoch Geld, unter anderem für ein Visum. Von der scheinbaren Liebe getäuscht, überwies der Senior die geforderte Summe auf ein ausländisches Konto. Erst als die Person daraufhin noch weiteres Geld verlangte, roch er den Braten und erstattete Anzeige. Die Polizei rät eindringlich vor dieser bekannten Masche und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Überweisen Sie niemals Geld an vollkommen fremde Internetbekanntschaften, auch wenn diese Ihnen die große Liebe versprechen. Sollten Sie dennoch den Verdacht schöpfen, einem Betrug zum Opfer gefallen zu sein, verständigen Sie umgehend die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Nähere Informationen und Tipps zur Betrugsmasche "Romance-Scamming" finden Sie im Internet auf der Seite https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/romance-scamming/ oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541/3614251.

Friedrichshafen

Betrunkener Autofahrer

Einen stark alkoholisierten Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet Friedrichshafen aus dem Verkehr gezogen. Die Polizisten wurden bei der Kontrolle auf Atemalkoholgeruch aufmerksam. Da der 47-Jährige über 2 Promille pustete, musste er in einem Klinikum eine Blutprobe abgeben. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und behielten den Führerschein des Mannes ein. Die Ermittler erhoben zudem bei dem ausländischen Autofahrer eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Betrag ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Mutmaßliche Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 26-jähriger Mann seinen Angaben zufolge am Mittwoch gegen 19.30 Uhr im Bereich des Hafenbahnhofs von drei maskierten Unbekannten bedroht und körperlich angegriffen wurde, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der deutlich alkoholisierte Mann klagte gegenüber der Polizei und den hinzugerufenen Rettungskräften über Schmerzen. Er hatte eine Schnittverletzung und musste zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Tatverdächtige konnten nicht mehr festgestellt werden. Personen, die zur Tatzeit im Bereich des Hafenbahnhofs Verdächtiges beobachtet haben oder Zeugen des vermeintlichen Überfalls wurden, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Oberteuringen

Vorfahrt missachtet

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr bei Blankenried entstand rund 10.000 Euro Gesamtsachschaden. Ein 50-jähriger Mazda-Lenker fuhr von der L 328a auf die L 329 ein und übersah dabei den von links nahenden Audi eines 44 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Am Audi beläuft sich der Sachschaden auf rund 4.500 Euro, am Wagen des Unfallverursachers, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wird dieser auf 5.500 Euro geschätzt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch gegen 9 Uhr in der Aachstraße einen geparkten Audi gestreift und danach einfach das Weite gesucht. Zeugenaussagen zufolge soll der Verursacher mit einem weißen Kleinbus oder Transporter in Richtung Kreisverkehr / B31 unterwegs gewesen sein und zuvor auch schon einen Lastwagen touchiert haben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise

Meersburg

Von der Fahrbahn abgekommen

Mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der K 7783 ereignet hat. Ein 22-jähriger VW-Fahrer war von Gebhardsweiler in Richtung Daisendorf unterwegs. Im Waldbereich kam er in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Während an der Verkehrseinrichtung mehrere hundert Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am VW auf etwa 5.000 Euro. Der 22-Jährige wurde beim Unfall nicht verletzt.

Markdorf

Vorfahrt missachtet

Mehrere tausend Euro Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in Markdorf ereignet hat. Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem Renault von der Muldenbachstraße in den Kreisverkehr zur Riedheimer Straße ein und nahm einem 28-jährigen Seat-Lenker die Vorfahrt. Durch die Kollision entstand am Wagen der Unfallverursacherin rund 1.500 Euro, am Seat etwa 10.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

