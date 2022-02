Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Berg

Illegal unterwegs - Polizei beschlagnahmt Pkw

Die Weiterfahrt endete für einen 55-jährigen Pkw-Lenker, den Polizeibeamte am Mittwochabend in Berg kontrollierten. Bei der Überprüfung fiel auf, dass der Mann mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand und dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis hatte. Da er schon mehrfach bei illegalen Fahrten mit seinem Pkw erwischt wurde, beschlagnahmten die Polizeibeamten, nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft, seinen Wagen. Der 55-Jährige, bei dem darüber hinaus ein Schnelltest positiv auf Betäubungsmittel reagierte, musste die Ermittler in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Pkw wurde angeschleppt. Auf den Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Leutkirch im Allgäu

Lkw verliert Ladung - Klärschlamm verteilt sich auf Fahrbahn

Mehrere Kubikmeter Klärschlamm landeten am Mittwoch kurz nach 10 Uhr auf der Wangener Straße. Die Ladeklappe eines Lkw-Aufliegers hatte sich beim Anfahren an der Kreuzung zur Oberen Vorstadtstraße aus bislang unbekannten Gründen geöffnet. Die Ladung fiel sowohl auf die Fahrbahn als auch auf den dahinterstehenden Getränkelaster. Zur Reinigung der stark verschmutzten Straße kamen Saugfahrzeuge, Bagger, Radlader und ein Muldenkipper zum Einsatz. Während des Einsatzes kam es bis etwa 13 Uhr zu Straßensperrungen. Der Getränkelaster wurde gereinigt, ob Sachschaden entstand, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Leutkirch im Allgäu

Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Erneut haben Betrüger, die sich am Telefon als vermeintliche Polizeibeamte ausgaben, am Mittwoch zahlreiche Bürger belästigt. Den Opfern, vorwiegend lebensältere Menschen aus Leutkirch, berichteten die angeblichen Ermittler, dass Einbrecher geschnappt worden seien. Bei den geschnappten Ganoven habe man nun eine Liste mit mehreren Namen, die als potenzielle Einbruchsziele in Frage kommen, aufgefunden. In der hinlänglich bekannten Masche geht es den Anrufern im weiteren Gesprächsverlauf meist darum, Informationen über vorhandene Wertsachen und das Vermögen herauszufinden - Dieses könne bei der Polizei sicher verwahrt werden. Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Opfer dazu hinreißen lassen, ihr in Gefahr geglaubtes Erspartes an einen Fremden zu übergeben.

Bislang wurden bei den Betrugsversuchen am Mittwoch keine Fälle polizeilich bekannt, bei denen es zu einer Geldübergabe kam. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Sensibilisieren Sie Ihre Angehörigen. Die Polizei würde niemals am Telefon nach Ihrem Vermögen fragen, oder dieses in Verwahrung nehmen. Sollten sie den Verdacht schöpfen, einem Betrüger aufgesessen zu sein, legen sie den Hörer auf! Wählen sie im Anschluss selbst die Nummer der nächsten Polizeidienststelle oder in dringenden Fällen den Notruf unter 110, lassen Sie sich in derartigen Fällen von den Betrügern nicht weiterverbinden. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder erhalten sie persönlich bei ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Ihrer Nähe (www.polizei-beratung.de/opferinformationen/beratungsstellensuche).

Ravensburg

Einbruch in Kellerräume

Mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses im Keltenweg hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 0.30 Uhr und 5.30 Uhr gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Ravensburg ermittelt wegen Einbruchs und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Auseinandersetzung

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen vier 19- bis 24-Jährige, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.45 Uhr in der Mittelöschstraße aneinandergerieten. Im Verlauf der Auseinandersetzung, deren Ursache offensichtlich Beziehungsstreitigkeiten sind, schlugen die Männer aufeinander ein, der 24-jährige soll sich zudem mit einem Tierabwehrspray zur Wehr gesetzt haben. Anschließend fuhren die Beteiligten mit mehreren Fahrzeugen davon. Polizeistreifen, die aufgrund des Geschehens von einem Zeugen verständigt wurden, kontrollierten die vier Männer schließlich in der Meersburger Straße. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, wurde von den Beamten zumindest einer Person ein Platzverweis ausgesprochen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem exakten Ablauf der körperlichen Auseinandersetzung dauern an.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachte am Mittwoch gegen 15.45 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Straße "Am Bühlberg" an einem geparkten VW. Beim Ausparken stieß der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeugheck gegen den geparkten VW und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07562/97655-0 entgegen. Laut einem Zeugen, der die Situation aus der Ferne beobachtet hatte, soll der Unfallverursacher mit einem weißen Auto in der Größe eines VW Golf unterwegs gewesen sein.

Wolfegg

Fußgänger leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am Mittwoch gegen 11.30 Uhr ein 48-jähriger Fußgänger, der auf einem Parkplatz in der Rötenbacher Straße von einer 41-jährigen Autofahrerin übersehen wurde. Die VW-Fahrerin hatte bei der Suche nach einem freien Parkplatz den entgegenkommenden Fußgänger übersehen und fuhr diesem in der Folge mit Schrittgeschwindigkeit gegen das rechte Bein. Nachdem der Mann die Sache zunächst als erledigt betrachtete, wurde er aufgrund von Schmerzen im Bein vorsorglich doch in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Weingarten

Verkehrsunfall

Offenbar aufgrund eines Missverständnisses ging am heutigen Donnerstag gegen 5.30 Uhr der 31-jährige Fahrer eines Honda in der Alemannenstraße davon aus, dass ihm ein entgegenkommender Autofahrer Vorrang gewährt. Aufgrund dessen wollte der 31-Jährige an zwei geparkten Autos vorbeifahren. Als er bemerkte, dass der andere Verkehrsteilnehmer entgegen seiner Annahme nicht anhält, lenkte der Honda-Fahrer sein Fahrzeug nach rechts und stieß hierbei gegen einen geparkten Nissan. Bei der Kollision wurde der Nissan des Weiteren auf einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten BMW geschoben. Der Sachschaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro, der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Bad Waldsee

Unfall bei Spurwechsel

Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, der sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr im Stadtgebiet ereignete. Der 40-jährige Fahrer eines Skoda wollte sich in der Schützenstraße auf die Linksabbiegespur einordnen, um in die Eschlestraße abzubiegen. Beim Spurwechsel übersah der Skoda-Fahrer jedoch einen Mercedes, der sich bereits auf der Abbiegespur befand und kollidierte mit diesem seitlich. Der 40-Jährige und die 35-jährige Mercedes-Fahrerin blieben unverletzt.

