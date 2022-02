Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Seitenspiegel abgetreten

Offenbar mutwillig mit dem Fuß abgetreten hat eine bislang unbekannte Person den Seitenspiegel eines BMW, der im Zeitraum von Montag, 14.2., bis Dienstag, 15.2., vor einer Garage in der Albert-Krautheimer-Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen unter Tel. 07575/2838 um Hinweise zum Verursacher.

Bad Saulgau

Alkoholisiert am Steuer

Mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige und einem Fahrverbot muss ein 53-jähriger Autofahrer rechnen, den Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am Mittwoch gegen 23 Uhr in der Federseestraße kontrollierten. Bei einem Alkohol-Vortest, der im Rahmen der Kontrolle durchgeführt wurde, überschritt der Fahrzeuglenker den Grenzwert von 0,5 Promille. Ein weiterer, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf dem Polizeirevier bestätigte das Ergebnis. Sein Fahrzeug musste der 53-Jährige stehen lassen.

Herbertingen

Verkehrsunfall

Beim Abbiegen von der Heustraße zwischen Binzwangen und Herbertingen auf einen Verbindungsweg geriet am Mittwochnachmittag ein 18-jähriger Seat-Fahrer kurz vor der dortigen Brücke über die B 32 aufgrund eines Fahrfehlers neben die Fahrbahn. Hierbei überfuhr er ein Verkehrszeichen, sodass an dem Schild ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. Der Sachschaden am Seat wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt und teilte den Unfallschaden vorbildlicher Weise der Polizei mit.

Bad Saulgau

Fehlalarm

Ein Brandalarm in einer Klinik im Siebenkreuzerweg rief am Mittwoch gegen 11.15 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte Staub, der bei Bauarbeiten aufgewirbelt wurde, den Fehlalarm ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten daher zeitnah wieder abrücken.

Pfullendorf

Enkeltrick

Wegen einer Betrugsmasche, die in letzter Zeit häufiger zu beobachten ist, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf. Die Täter schreiben in betrügerischer Absicht vorwiegend ältere Personen per Whatsapp an und geben sich als Familienangehörige, zumeist Kind oder Enkelkind, aus. Anschließend geben die Betrüger an, dass sie eine anscheinend dringliche Überweisung aus unterschiedlichen Gründen nicht ausführen können und bitten ihr Opfer daher, die vermeintlich wichtige Überweisung an ihrer Stelle zu tätigen. Am Dienstagnachmittag waren die Täter in einem Fall im Bereich Pfullendorf leider erfolgreich. Von einem 74-Jährigen erlangten die Täter per Echtzeitüberweisungen zwei Beträge im jeweils niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Die rein schriftliche Kontaktaufnahme erleichtert es den Betrügern, sich als Familienangehöriger auszugeben, da sie nicht direkt mit den Opfern sprechen müssen und hierbei durch ihre Stimme auffallen könnten. Oftmals wird im Zusammenhang mit dieser Betrugsmasche daher vorgespielt, dass das Mikrofon des Mobiltelefons defekt sei oder ein anderer Grund gegen ein direktes Telefonat spricht. Die Polizei bittet darum: Seien Sie in Situationen, in denen Druck auf sie ausgeübt wird und zugleich insbesondere höhere Geldbeträge gefordert werden, stets kritisch und holen Sie sich im Zweifelsfall unverzüglich Rat bei einer anderen Person oder ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle. Nähere Informationen zu dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen finden Sie auch auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

