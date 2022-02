Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrskontrolle

Positiv auf Marihuana und Amphetamin verlief am Dienstagnachmittag der Drogenvortest einer 28-jährigen Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen gegen 14.30 Uhr in der Riedlinger Straße durchführten. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergaben sich für die Polizisten Anzeichen dafür, dass die Fahrzeuglenkerin unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Der Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Sollte sich das Ergebnis nach der Untersuchung der ärztlich entnommenen Blutprobe bestätigen, erwarten die 28-Jährige ein hohes Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Sigmaringen

Mann verbringt die Nacht in Polizeigewahrsam

Unfreiwillig die Nacht auf dem Polizeirevier Sigmaringen verbrachte ein 59-Jähriger, der am heutigen Mittwoch gegen 0.30 Uhr negativ in einem Zug aufgefallen war. Der stark alkoholisierte Mann machte einen desorientierten Eindruck, schrie lauthals umher und konnte sich ohne fremde Unterstützung nicht mehr sicher auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 1,6 Promille. Da der Mann gegenüber den Polizisten keine Person benennen konnte, die ihn in diesem Zustand beaufsichtigt, verblieb er bis zum Morgen in einer Arrestzelle. Er hat nun die Kosten der Übernachtung zu tragen.

Sigmaringen

Straßenverkehrsgefährdung - die Polizei bittet um Hinweise

Wegen einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung am Dienstagabend in der Mühlbergstraße ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise auf einen dunklen SUV. Gegen 21.15 Uhr soll der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen SUV mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Laiz kommend die Mühlbergstraße befahren haben und anschließend mit durchdrehenden Reifen in die Fürst-Wilhelm-Straße abgebogen sein. Eine entgegenkommende 47-jährige Autofahrerin musste demnach eine Vollbremsung vollziehen, um einen Unfall zu verhindern, da der SUV-Fahrer beim Abbiegen ihre Fahrbahnseite mitbenutzte.

Meßkirch

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt der Polizeiposten Meßkirch gegen den 23-jährigen Fahrer eines BMW. Bei einer Verkehrskontrolle, die Polizisten des Polizeipostens Meßkirch am Montagnachmittag in der Conradin-Kreutzer-Straße durchführten, legte der Fahrzeuglenker einen belgischen Führerschein vor. Da erhebliche Zweifel an der Echtheit des Dokuments bestanden, stellten die Beamten weitere Ermittlungen an und brachten in Erfahrung, dass der vermeintliche Führerschein in Belgien offensichtlich nicht registriert ist. Der 23-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Scheer

Streitigkeiten

Zu Streitigkeiten in einem Wohnhaus in die Hauptstraße wurden am Dienstagabend Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein 45-Jähriger offensichtlich erheblich dem Alkohol zugesprochen und wollte seinen eigenen Fernseher aus dem Fenster werfen. Als ein 67-jähriger Nachbar das Gespräch mit dem 45-Jährigen suchte, das Geschehen unterbinden wollte und ihm eine Schnapsflasche weggenommen hatte, gerieten die beiden in Streit. Nachdem der vor Ort durchgeführte Alkoholtest über 3,6 Promille ergab und eine Besserung der Lage nicht in Sicht war, wurde der 45-Jährige von den Beamten in Gewahrsam genommen. Er verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier und wird für die Kosten aufkommen müssen.

