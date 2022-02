Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Raser gefährdet Polizeibeamte

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 29-jähriger BMW-Fahrer rechnen, der am Montagmittag zwei Polizeibeamte durch seine rücksichtslose Fahrweise gefährdete. Der Fahrer war auf der Waggershauser Straße unterwegs, beschleunigte seinen Wagen beim Abbiegen auf einen Parkplatz offensichtlich mit Absicht und raste driftend in Richtung einer polizeilichen Kontrollstelle. Die Beamten konnten durch einen Sprung zur Seite ausweichen und so einen mutmaßlich für sie folgeschweren Unfall verhindern. Neben der Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs kommt eine weitere Anzeige auf den Mann zu. Er hatte die Rückleuchten seines Wagens offenbar unerlaubt mit Folie beklebt, was aus Verkehrssicherheitsgründen zur Erlöschung der Betriebserlaubnis führte.

Friedrichshafen

Zwei Autos beim Ausparken touchiert

Die für sie offenbar ungewohnte Größe ihres Fahrzeugs wurde am Dienstagnachmittag gleich mehrfach einer 73-Jährigen zum Verhängnis. Um kurz vor 16 Uhr parkte sie mit einem VW-California auf einem Parkplatz in der Saint-Die-Straße ein, touchierte dabei einen geparkten Mercedes und richtete an diesem etwa 2.500 Euro Sachschaden an. Die verständigten Beamten nahmen den Unfall auf und mussten kurze Zeit später gleich wieder anrücken. Beim Verlassen des Parkplatzes kollidierte die 73-Jährige mit einem am Fahrbahnrand stehenden VW Caddy. An diesem entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Am Wagen der Unfallverursacherin wird der Gesamtsachschaden auf 3.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet einen 23-Jährigen, der in den frühen Stunden des Mittwochs betrunken mit seinem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs war. Polizeibeamte wurden auf die unsichere Fahrweise des jungen Mannes aufmerksam. Bei der folgenden Kontrolle ergab der Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von über 1,7 Promille. Der Radler musste die Polizei in eine Klinik begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Tettnang

Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Nachdem ein 29-Jähriger am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr zwischen Liebenau und Tettnang durch Überholmanöver Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll, sucht die Polizei Friedrichshafen Zeugen. Der Mann sei den Angaben eines Pkw-Lenkers zufolge mit einem weißen Fiat Punto in Richtung Tettnang unterwegs gewesen und soll in einer langgezogenen Linkskurve auf Höhe Fünfehrlen zum Überholen angesetzt haben. Dabei musste der Anrufer, sowie ein entgegenkommender bislang unbekannter Autofahrer ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Kurze Zeit später soll der Fiat-Lenker auf der L 333 in Richtung Friedrichshafen unerlaubt auf einer Sperrfläche überholt haben. Die Polizeibeamten trafen den 29-Jährigen an seiner Wohnanschrift an, leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn ein und beschlagnahmten seinen Führerschein. Zeugen des gefährlichen Manövers, insbesondere der entgegenkommende Autofahrer, oder Personen, die auf die Fahrweise des Fiat-Fahrers aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Tettnang

DNA-Abgleich überführt Einbrecher

Der akribischen Tatortarbeit der Beamten ist es zu verdanken, dass die Polizei nach einem Einbruch in eine Tettnanger Gaststätte im vergangenen September nun einen Tatverdächtigen ermitteln konnte. Im Rahmen der Spurensuche stellten die Polizisten seinerzeit eine DNA-Probe auf einem offenbar vom Täter benutzten Gegenstand sicher, deren Auswertung nun einen 42-jährigen Mann als Verursacher der Spur identifizierte. Der Tatverdächtige sitzt aktuell wegen anderweitiger Delikte bereits in einer Justizvollzugsanstalt in Haft und wird sich nun zudem wegen des Einbruchs strafrechtlich verantworten müssen.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 28.09.2021

Einbruch in Gaststätte

Offensichtlich auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte am Bahnhofplatz eingebrochen ist. Über ein Fenster drang er gewaltsam in das Gebäude ein, entwendete zwei Bedienungsgeldbeutel, in denen sich insgesamt wenige hundert Euro Bargeld befanden, und flüchtete. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf der B 31 bei Uhldingen-Mühlhofen ereignet hat, ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen Lastwagenfahrer. Dieser fuhr auf der linken Spur, streifte am Ende der Ausbaustrecke beim Fahrstreifenwechsel den VW Golf einer 32-Jährigen und setzte seine Fahrt danach in Richtung Überlingen fort. Am Pkw entstand rund 2.500 Euro Sachschaden, die 32-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Ob am Lastwagen Sachschaden entstand und wer der verantwortliche Lenker war, ist aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Salem

Zaun beschädigt und weitergefahren

Mutmaßlich ein Lastwagenfahrer hat am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr in der Deggenhauser Straße beim Rangieren einen Zaun beschädigt. Trotz des verursachten Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

